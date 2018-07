Nejlepší adresou v kraji je Turnov. Lidem se tu žije lépe než v Liberci

Za Turnovem skončila všechna města v Libereckém kraji. Pro porovnání, Liberec byl 68., Česká Lípa 162., Tanvald je dokonce na 180. místě.



Projekt společnosti Obce v datech srovnává dostupná data v řadě oblastí, například průměrnou délku života, znečistění ovzduší, nezaměstnanost, počty exekucí, kapacity školek, počty bank a bankomatů, počty restaurací, počet spolků, nehodovost, bezpečnost, přírůstek obyvatelstva nebo vlaková spojení. Turnovu pomohla nejen jeho příslušnost k Českému ráji, ale i nízká nezaměstnanost, čisté ovzduší, nízká kriminalita, velký počet restaurací nebo dlouhověkost jeho obyvatel.



Lidé chtějí v Turnově bydlet

„Jsem potěšen a nadšen. Závěry průzkumu nám potvrzují lidé, kteří mají zájem v Turnově bydlet a žít. Jejich počty jsou mnohonásobně větší, než nabídka pozemků a bytů. Turnov je prostě dobrá adresa,“ míní starosta Turnova Tomáš Hocke.

„Turnov těží především z dobrého umístění, kdy jste okamžitě v krásné přírodě a dojezdová vzdálenost do krajského města i hlavního města je velmi krátká,“ dodává.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta již Turnovu na sociálních sítích pogratuloval. S výsledky průzkumu se ztotožňuje. „Turnov je na křižovatce cest, má střední školy, nemocnici, koupaliště, zimák a nádhernou přírodu. A město se mění. Na rozdíl od Liberce, kde všechno řeší příliš konfliktně a plýtvají svou energií hádkami a blbostmi, takže se město příliš nerozvíjí,“ pochválil Turnov hejtman.

Jiný pohled na Turnov Milan Brunclík, zpravodajská legenda Českého ráje. Rozum mi nebere, jakými cestami se Turnov dostal mezi přední česká města s nejkvalitnějším životem. Ačkoli se trvale prezentujeme jako zdravé město, vidím své rodiště coby stále víc nemocnější. Každodenní ránu perlíkem do hlavy mi dává permanentní prach, smrad a hluk z dálničního průtahu , který vede groteskně středem města a rambajs kamionů zde neutichá ani v hluboké noci. V takových Mariánských Lázních pak nedokážu usnout šokem, jaké tady mají ticho. Ve velikostně srovnatelném Jičíně zaparkuji vždycky na centrálním náměstí i u početných hypermarketů. V Turnově je pro mne i manželku cesta autem i pěšky do centra každodenním martyriem, zda nepřejedu někoho nebo někdo třeba na přechodu u Korunního prince nerozmašluje mne. Řidičák by měl automaticky dostat každý, kdo dokáže bez bouračky zaparkovat na beznadějně nahňahňaném parkovišti u jediného turnovského hypermarketu, v nedávných dnech mírným pokrokem rekonstruovaného Lidlu. Mívali jsme doma pěknou nemocnici s komplexními službami. Teď už máme jen nemocniční torzo s některými lékaři a sestrami den ode dne arogantnějšími, pokud vůbec cizokrajnému personálu porozumíme, co nám chce sdělit. Český stát uráží Turnovany coby obyvatele čtvrtého největšího města Libereckého kraje už šedesát osm let ukradeným okresem, takže boj s neustále zuřivější byrokracií musíme jezdit po silnici třetího řádu přes horu Kozákov svádět do okresního pidi centra v Semilech. Přes všechny tyto stesky se držím skvělé Švejkovy zásady, že nejlepší je, aby člověk byl přímo odněkud. Celý svůj sedmašedesátiletý život jsem tedy odbydlel v Turnově a tuto pošetilost se snažím zpracovat v knize s příznačným názvem Můj šílený Turnov milený.

Turnov jako dobrou adresu oceňují i ti, kdo v něm přímo nebydlí. Liberecká novinářka Jana Pavlíčková do srdce Českého ráje zavítá se svou dcerou každou volnou chvíli.

Jako příjezd do oázy

„Díky své práci mohu porovnat hlavně chod turnovské radnice ve srovnání s libereckou. Nebe a dudy. Turnovští to možná tolik neocení, ale pro mě je to vždy jako bych přijela někam, kde to je normální. I když má opozice výhrady, vždy to probíhá korektně. Radnice zapojuje občany do dění ve městě, ti se na oplátku nebojí občansky projevit i ve věcech takzvaně vyšších. Viz Turnovská výzva, současná řetězová hladovka a podobně. Někomu to přijde moc obyčejné, ale ne ve všech městech to takhle chodí,“ vysvětluje Pavlíčková.

„Také oceňuji, že se Turnov nebál vybrat v soutěži neotřelý návrh přístavby divadla. Už jen proto, že to je jiné a město to posune výš. V Liberci by se o tom akorát patnáct let hádali. Zkrátka, když do Turnova přijedu, je to jako příjezd do oázy,“ dodává.

MF DNES oslovila obyvatele Turnova na Facebooku, aby 10. místo svého města okomentovali. Fotograf a cestovatel Jiří Drahoňovský se pokusil vypsat všechny klady, které život v Turnově přináší.

Antikomunistická rétorika

„Oceňuju fungující letní kino a letní kino, druhé nejkrásnější divadlo v ČR, fungující kulturu - Modrý kocour, Turnovské léto, řemeslné trhy, časté letní koncerty před Střelákem a na náměstí zadara, umělecká škola dodává šťávu a různorodost, všude pěšky kousek, dost hospod a restaurací, na Staromák hodinka jízdy autem/metrem, 20 minut Liberec, vodáctví na Jizeře, skauti, letitá antikomunistická rétorika, šikovní muzikanti, divadelníci. Krásné muzeum, synagoga. Nízká kriminalita, neplacatá krajina, kousek na hory i do CHKO. Možnost výletů vlakem do 4 směrů a následná kombinace snadného návratu. Prostě super město, kam si v podvečer sednout na zahrádku a dát jedno chlazené,“ napsal Drahoňovský.

Autoři výzkumu, kteří hodnotili všech 206 obcí s rozšířenou působností v České republice, tvrdí, že výsledky analýzy se mohou lišit od subjektivního vnímání lidí. To totiž nevychází z empiricky ověřených dat, ale spíše z vlastního pocitu.

„Je jasné, že kdo za prioritu považuje množství supermarketů, tomu bude jejich počet v Turnově připadat malý a bude tedy nespokojený. Kdo naopak supermarkety nechce, tomu jim bude připadat moc. A ten ideál je někde uprostřed, v rovnováze,“ tvrdí autor výzkumu Filip Neterda. Právě množství supermarketů lidé zmiňovali spolu s drahou vodou a počtem parkovacích míst jako největší bolístky.

Chybí více supermarketů

„Vzhledem k tomu, že se jedná o průmyslové tranzitní město na komunikaci I/35, tak jediný slušný obchod Lidl je hodně málo, chybí tu alespoň ještě jeden větší obchod,“ uvedl Turnovan Vratislav Kopecký. Desítky dalších lidí z Turnova tento názor sdílejí.

„Řidičák by měl automaticky dostat každý, kdo dokáže bez bouračky zaparkovat na beznadějně nahňahňaném parkovišti u jediného turnovského hypermarketu, v nedávných dnech mírným pokrokem rekonstruovaném Lidlu,“ řekl dokumentarista a právník Milan Brunclík.

„Chybí mi pořádné obchodní centrum a parkovací plochy. Ráda nechávám auto na autobusáku a jdu do města pěšky, ale teď je tam problém najít místo,“ stěžuje si Lenka Kobrlová.

Starosta Tomáš Hocke si myslí, že Turnované jsou někdy zbytečně kritičtí. „Možná je to dobře, vyvíjejí tak na samosprávu větší tlak. Ale já několikrát týdně jezdím do Liberce, kde je třeba problém s parkováním větší než v Turnově. Za poslední čtyři roky přibylo v Turnově přes 100 nových parkovacích míst, například na sídlišti u nádraží, v parku u nemocnice, na nádraží u nové lékárny. A nových 85 míst vyroste již brzy na Lukách v místech, kde stávaly autobusy,“ vysvětlil Hocke.