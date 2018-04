Řidiče na jihu Moravy straší až 200 děravých silnic, na opravy chybí peníze

Krhov je malá vesnička na Blanensku, kterou denně zase tolik aut neprojede. Jenže leží hned vedle hlavního tahu z Brna na Svitavy, a když se na této silnici někde poblíž stane nehoda, policie odklání všechnu dopravu právě přes Krhov. To stavu krajské silnice vedoucí obcí vůbec nepomáhá. Rekonstrukce se ale desítky let nedočkala a zřejmě ani nedočká.

„Bylo mi asi sedm nebo osm let, když se ta silnice stavěla. Udělal se nástřik, nasypala se na to drť a zaválelo se to. Tehdy to byl běžný postup. Od té doby ji nikdo neopravil. Už to bude 70 let. Maximálně zalátali díry. Je to horší než nějaká polňačka a po každé zimě se její stav jen zhoršuje,“ posteskl si starosta Jaroslav Řezníček (SNK obce Krhov).

Takových „zapomenutých“ silnic plných děr a výmolů je v Jihomoravském kraji spousta. „Úseků, kde se vozovka jen ‚zalepí‘, je bohužel víc, protože nemáme peníze na to, abychom dělali plošné opravy. Na jižní Moravě je kolem 670 obcí, z toho až 200 starostů by si mohlo na podobný stav jako v Krhově stěžovat,“ připustil ředitel krajské Správy a údržby silnic (SÚS JMK) Zdeněk Komůrka.

Na opačné straně kraje mají takovou silnici třeba v Sedleci poblíž Mikulova. Vede na Bulhary a dále pokračuje na turisticky vyhledávanou Lednici. „Provoz tady narůstá, jezdí po ní lidé do vinic. Ve špatném stavu je přitom už řadu let. V zimě se neudržuje, a i když ji silničáři záplatovali, vydrží to tak dva roky a je to pryč,“ popsal sedlecký starosta Marian Pánek (Obec pro každého). Opravu přitom požadoval. „Bylo mi řečeno, že by silnici klidně udělali novou, kdyby po ní jezdily autobusy. Jenže nejezdí, takže máme smůlu,“ povzdechl si.

Teď doufá, že pomoct by mohlo rozhodnutí vlády z minulého měsíce vyčlenit čtyři miliardy korun pro kraje na opravy silnic II. a III. tříd. Jižní Morava z toho dostane přibližně 304 milionů korun. Silničáři teď vytváří seznam, kam tyto peníze investují. Prioritou jsou však především mosty. Jižní Morava jich totiž má 29 v havarijním stavu, což je nejvíce z celé republiky.

Začarovaný kruh: rychlá oprava jen pro připravené projekty

Na soupisu se sice objeví i úseky silnic, jenže Krhov ani Sedlec s příspěvkem počítat nemůžou. „Peníze se musejí utratit ještě letos, takže v tuhle chvíli musí být na vybrané úseky zpracována projektová dokumentace a nejlépe i vydané stavební povolení,“ upozornil Komůrka.

V Krhově projekt na silnici nemají, i když podle starosty Řezníčka jim ho blanenská Správa a údržba silnic slibovala už před osmi lety. Točí se tak v začarovaném kruhu. Projekt jim dosud neudělali a bez něj jim silnici neopraví.

Podobnou zkušenost mají i v Ostrově u Macochy se silnicí III. třídy, po níž mohou řidiči mířit do Moravského krasu. Ani tady neexistuje žádný záměr, co s ní udělat, i když místní její stav považují za kritický bezmála posledních deset let a nazývají ji tankodromem. „Silničáři po zimě pouze přijedou, zaplácají ji asfaltem a tam, kde byly díry, vzniknou hrby. Řidiči si už zvykli hledat jiné cesty,“ poznamenal starosta Ostrova Ondřej Hudec (ČSSD).

A třeba ve Svitávce před lety dali z rozpočtu obce 200 tisíc korun na opravu alespoň části silnice II. třídy na Boskovice s příslibem, že zbytek dodělá kraj. I tady zůstalo jen u slibu.

„Končí mi volební období. Každý rok jsem podával žádost o rekonstrukci, protože se to netýká jen našich občanů, ale i všech řidičů jedoucích na Boskovice. Vždycky mi odpověděli, že ji opraví na jaře, pak na podzim a poslední informaci, kterou mám, je, že nejsou peníze a maximálně ji zalátají,“ připojil svou zkušenost starosta Jaroslav Zoubek (Občané Svitávky).

Na VUT vyvíjejí materiál pro prodloužení životnosti vozovky

Zlepšit alespoň částečně stav silnic by mohl do budoucna jeden z výzkumů Stavební fakulty brněnského VUT. Vědci pracují na vývoji materiálu, jenž by zvýšil životnost vozovky vzhledem ke tvorbě trhlin.

Použít by se dal při pokládání nových vrstev. Výzkumníci mají už podepsanou dohodu se SÚS JMK, že materiál na zkušebních úsecích jihomoravských silnic otestují.

Problém malých obcí, na které se s opravou tras zapomíná, to ale nevyřeší. Proto je Komůrka ke spolupráci mírně skeptický.

„Není to všelék, který by vyléčil naše staré silnice, a už vůbec to není všelék na peníze. V případě, kdy je máme pouze na výspravy a chybí nám na opravy, tak už vůbec nemáme peníze na moderní technologie, byť jsou sebelepší,“ dodal ředitel jihomoravských silničářů.