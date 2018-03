Bitva o českotřebovské depo. Plán drah vadí odborům i politikům

Nespokojen je starosta České Třebové, protestují odbory, lobbuje i hejtman.

Nicméně železniční depo, které pro České dráhy zajišťuje opravy i provoz na tratích, v současné podobě na začátku letních prázdnin patrně skončí. Pokud plány drah místní politici nezvrátí.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický upozorňuje, že České dráhy chystají prodej areálu do soukromých rukou. Dráhy upozorňují, že rozhodnutí o změnách ještě nepadlo.

Od 1. července letošního roku by mělo zaniknout pět dep kolejových vozidel v zemi a nově vzniknout tři oblastní centra provozu a tři oblastní centra údržby. Ani jedno z nich však nemá být ve Třebové.

České dráhy plánované změny vysvětlují tím, že společnost musí být efektivnější.Jen tak bude schopna v konkurenci obstát.

„To se pochopitelně týká i oprav a údržby vozidel. Potřebujeme lépe využít stávající kapacity a zároveň reagujeme na změnu vozidlového parku.

Stará vozidla postupně nahrazují ucelené jednotky, na jejichž údržbu potřebujeme odpovídající zázemí moderních a dostatečně velkých hal,“ uvedl člen představenstva Českých drah odpovědný za úsek techniky, servisu a majetku Miroslav Kupec.

Do depa kolejových vozidel patří provozní část, tedy například i strojvůdci, kteří ve Třebové určitě zůstanou. Ale jeho součástí je i opravárenská část, s níž dráhy podle všeho nepočítají. Kolik v depu pracuje lidí, České dráhy MF DNES odmítly sdělit.

„Moc o tom stále nevíme. Nemám z toho radost vzhledem k zaměstnanosti, pokud by k tomu došlo, znamenalo by to propouštění lidí,“ uvedl starosta České Třebové Jaroslav Zedník.

Dráhy tvrdí, že se není čeho bát

„Pokud vůbec dojde ke snižování stavů v rámci zvažované optimalizace opravárenství, půjde v celé republice o 50 až 60 lidí v úřednických profesích. Z toho velká část jsou lidé v důchodovém věku,“ uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

„V tuto chvíli existuje návrh, o němž se diskutuje. Rozhodnuto zatím nebylo,“ uvedl Miroslav Kupec.

Odbory jsou kategoricky proti, vadí jim rozdělení dep na část provozní a opravárenskou. Namítají, že dráhy dnes vůbec netuší, se kterými kraji uzavřou dohodu o provozu regionální dopravy po roce 2019.

„České dráhy nyní vyjednávají o smlouvách na další období a nevědí, ve kterých krajích budou úspěšné. Proto si myslíme, že tato reorganizace je předčasná,“ uvedl předseda podnikového výboru Odborového sdružení železničářů Vladislav Vokoun.

Asi nejsilnější páky na České dráhy má Pardubický kraj, který nyní rozhoduje, zda regionální dopravu po roce 2019 svěří opět této státní firmě, nebo využije nabídku společností RegioJet a Leo Express, s nimiž jedná.

Hejtman Martin Netolický žijící v České Třebové nyní zachování opravárenské činnosti v České Třebové spojuje s uzavřením další smlouvy s krajem.

„Při těchto jednáních jsem upozornil, že si těžko dovedu představit, že by regionální doprava v našem kraji byla realizována jinými depy a lidmi mimo náš kraj.

Považuji to za nesprávné, a proto jsme jednali o tom, aby provozní a opravárenská činnost ve městě zůstala,“ uvedl. Pokud by byl provoz zprivatizován, s vysokou pravděpodobností by České dráhy podle něj tuto službu nakupovaly.

Hejtman mluví o tom, že České dráhy už mají zájemce o stávající areál. „Nejvíce překvapivé je, že přestože je celý areál k dispozici a není plně využit, tak chtějí České dráhy investovat například do depa v Hradci Králové či do dalších dep v rámci sítě, což bude stát nemalé finanční prostředky,“ uvedl.

České dráhy zatím nechávají, pokud jde o Českou Třebovou, příběh s otevřeným koncem. „S panem hejtmanem jsem na toto téma již hovořil a osobně se s ním setkám po 12. březnu,“ uvedl Kupec.