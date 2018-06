Den města ve Frenštátě pod Radhoštěm

Dopolední program bude věnován místním mateřským a základním školám. Žáci předvedou svá pěvecká, taneční a hudební představení. Vznik samostatného československého státu a život našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bude obsahem netradiční přednášky Ladislava Cvička s názvem „100 let republiky“. Všichni koho zajímá historie, jsou zváni do velké zasedací místnosti městského úřadu v 10 hodin. Dopolední program uzavře vyhlášení vítězů ankety Zlatý Felix 2018, ankety žáků dvou frenštátských základních škol o nejoblíbenější učitelku či učitele.

Odpolední program zahájí pásmo základní umělecké školy, následovat budou frenštátské zájmové spolky, organizace města a sportovní oddíly. Návštěvník tak bude moci shlédnout ukázku hasičského útoku, voltiže, sportovní gymnastiky, taneční vystoupení Astry, centra volného času, mažoretek a mnohé další. V 16 hodin bude vyhlášena osobnost sociálních služeb, kterou se v tomto roce stane paní Kateřina Linartová, vedoucí pečovatelské a asistenční služby frenštátské Charity, a to za významný dlouhodobý přínos v oblasti rozvoje sociálních služeb. Dále pak vítěz veřejné ankety Počin roku 2017, jenž se mnoho let podílí na propagaci našeho města pomocí svých fotografií Frenštátu pod Radhoštěm, života v něm i jeho okolí, pan Jan Novotný.

Jednou z nejvýznamnějších událostí celého dne bude návštěva prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V 17 hodin prezident přijede na frenštátské náměstí v doprovodu legionářů, aby si společně s vedením města, představiteli původních občanských jednot a spolků a širokou veřejností připomněli 100. výročí vzniku našeho státu. Poté se TGM přesune do fotokoutku, kde si s ním zájemci mohou zdarma pořídit společnou fotografii.

Podvečerní program pak již bude patřit frenštátským sportovcům. Vyhlášení cen nejúspěšnějších sportovců, oddílu, trenéra za rok 2017 a ocenění legend sportu se uskuteční v 19 hodin.

Celý den bude na náměstí umístěn funkční mobilní skokanský můstek jako připomenutí nejen pro naše město významného výročí – 50 let od získání zlaté olympijské medaile frenštátským rodákem a patriotem Jiřím Raškou v Grenoblu.

Letošním překvapením v prezentačním stánku města bude kromě dobového fotokoutku ochutnávka oblíbeného cukroví našeho prvního prezidenta, dnes známého jako „Masarykovo cukroví“ a šálek kávy. Všichni, kteří na Den města dorazí v dobovém oděvu, si navíc domů odnesou vzorek tohoto cukroví i s receptem. Dále na Vás čeká vědomostní kvíz a prezentace letošních investičních akcí ve městě.

Bohatý celodenní program uzavře koncert „Pocta městu“ s hlavní hudební hvězdou dne Katarínou Knechtovou a její kapelou.

Pro děti budou v průběhu dne připraveny různé atrakce, pískování, soutěže a hry. V rámci konání Dne města a Dnes sociálních služeb budou probíhat komentované prohlídky Radniční věže zdarma od 10 do 17 hodin. Stejně tak Muzeum Frenštát pod Radhoštěm nabídne od 13 do 17 hodin bezplatný vstup do svých expozic.