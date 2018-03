Na podporu týraného štěněte přijeli do Prachatic lidé z celého Česka

Z Veselí nad Lužnicí, Příbrami, ale i Prahy a Ostravy a nebo dalších jihočeských měst neváhali v úterý odpoledne vážit cestu pejskaři, kteří se na prachatickém náměstí sešli při společném venčení psů na podporu tříměsíčního štěněte labradorského retrívra Marleyho. To skončilo v péči veterinárních lékařů poté, co jej brutálně týral jeho majitel, 24letý muž z Prachatic.

„Akce má vyjádřit podporu štěněti, které tolik trpělo, jak asi každý z vás viděl na videu. Proto tady všichni jsme,“ řekl na začátku společného venčení hlavní organizátor akce Dušan Švestka. Ten na akci přijel až z Prahy i se svou přítelkyní a psem Donnym.

„Nejsme tady určitě proto, abychom soudili chování toho mladíka, ten si asi užije v budoucnu ještě dost ostudy, protože to, co udělal, se s ním potáhne pořád. Jsem rád, že se nás sešlo tolik přímo na místě a že umíme svůj postoj dát najevo i jinde než na internetu,“ dodal Švestka.

S počtem lidí na akci byl spokojený, na náměstí se na jeho popud a díky sociálním sítím sešli lidé nejen z Prachaticka, ale opravdu celého Česka. A bylo jich ke třem stovkám.

K vidění byli psi různých plemen, od čivav a jorkšírských teriérů až po velké pudly nebo belgické ovčáky. Výjimkou nebyla ani štěňata. „Vůbec se mi nelíbí, jak se ten mladý pán zachoval. Vždyť jeho Marley byl zrovna tak starý jako moje Ťapina. Nechápu, jak takovému zvířeti může někdo dělat něco tak hrozného,“ kroutil hlavou Roman Bouda z Netolic.

„Vždy to byl namachrovaný člověk“

Část účastníků akce přišla obecně upozornit na fakt, že týrání nejen psů, ale i dalších domácích mazlíčků nebo hospodářských zvířat není něčím neobvyklým. Přišli ale i lidé, kteří, agresora osobně znají.

VIDEO: Mladík brutálně týral psa. Hrozí mu dva roky vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Přijeli jsme z Husince, protože se nám nelíbí týrání zvířat obecně. Všichni jsme proti tomu. Já navíc s Jakubem (jméno mladého muže, kterého při týrání štěněte video zachytilo, pozn. red.) chodila do školy. Vždycky to byl opravdu namachrovaný člověk, ale že by udělal něco takového, to jsem nečekala. Přeju mu ten nejvyšší možný trest, protože tohle se zkrátka nedělá. Doufám, že se z toho Marley dostane co nejdřív,“ vysvětlila svou účast na akci Monika Stříhavková.



Z Velkého náměstí se pak pejskaři společně vydali městem až do ulice, v níž ještě před nedávnem majitel Marleyho bydlel a celou akci pak ukončili před obvodním oddělením policie v Prachaticích.

„Kauzu jsem od začátku sledovala, dokonce pána od vidění i znám. Určitě nechci, aby se něco podobného dělo tady u nás ve městě, není to pro Prachatice dobrá reklama. Přitom nikdy jsem neslyšela o tom, že by tady někdo psy takhle týral. A teď je to najednou člověk, který bydlí dva domy pod námi na sídlišti. Doufám, že i tahle akce přispěla, aby se to už neopakovalo,“ zhodnotila Nikola Hartlová z Prachatic, která na venčení přišla se svou fenkou Amy.

Stav Marleyho je stabilizovaný

Ošetřující lékaři z Veterinární ordinace Vimperk vydali v úterý odpoledne aktuální informace o stavu štěněte. Podle nich je pejsek stabilizovaný a zotavuje se z mnohočetných pohmožděnin.

„Poškození nervového aparátu se nepotvrdilo. Momentálně se bude řešit reoperace původní zlomeniny, která se nehojí tak, jak by měla. Nestabilní zlomenina pak zvyšuje riziko trvalých následků,“ uvedli lékaři.

Další osud Marleyho je zatím nejasný. Incident řeší státní veterinární správa a příslušná obec s rozšířenou působností. „Na nich závisí posouzení situace a rozhodnutí o odebrání majiteli. Zatím je majitelem psa stále útočník.

Naše ordinace o jeho umístění nerozhoduje,“ dodali zástupci veteriny.

Internetovou petici za mužovo co nejpřísnější potrestání podepsalo na internetu už bezmála 150 tisíc lidí.