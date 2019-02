Města o obce se zbavují vybydlených ruin, stát dává na demolice peníze

Obec Cotkytle na Orlickoústecku dlouho trápil opuštěný rodinný dům v centru obce, který roky nabízela bezúspěšně realitní kancelář k prodeji. Zarůstající a dvacet let vybydlené stavení se stodolou u hlavní silnice na Štíty bylo ostudou v jinak upravené vsi.

Její vedení se nakonec rozhodlo objekt odkoupit. Sledovalo jediný záměr. Sáhnout si na peníze z ministerstva pro místní rozvoj, které už čtvrtým rokem poskytuje dotace na demolice zchátralých budov v obcích nebo v oblastech, kde existuje riziko vzniku sociálně vyloučené lokality.



„Nikdo o dům neměl zájem, navíc byl uprostřed obce a nebezpečným lákadlem pro děti. Licitovali jsme s realitní kanceláří o ceně, až nám ho nakonec prodali za 90 tisíc korun. Předloni jsme ho s pomocí dotace za necelých 400 tisíc korun zbourali, a protože jsme uprostřed obce neměli pořádné místo na kontejnery, od loňska místo něj stojí sběrný dvůr na tříděný odpad a parkoviště,“ popsal starosta Cotkytle Vlastimil Jureček proměnu středu obce.

Po Cotkytli zatím jedinou obcí v kraji, která se s pomocí peněz z ministerstva chátrající budovy úspěšně zbavila, byla Horní Čermná.

„Domek nám strašil možná 20 let ve středu obce od doby, co zkrachovaly plány na stavbu bytového domu. Chtěli jsme se prázdného domu elegantním způsobem zbavit. Dotační titul nám přišel vhod, určitě demolici uspíšil,“ říká starostka Horní Čermné Hana Motlová, která si dokáže představit, že na prázdné ploše vznikne park, který by propojil obecní úřad s památníkem obětem I. světové války.

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu demolice budov, které jsou v majetku obcí a měst, schválilo od roku 2016 do loňska 106 projektů za 151 milionů korun, z toho v Pardubickém kraji za 715 991 korun.

„Program byl zřízen a je pravidelně vyhlašován na základě požadavku obcí. Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací,“ uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček a dodal, že ministerstvo hodlá v letošním roce nalít do programu 100 milionů korun. Čas na podání žádostí mají obce a města do konce února.

Letos chtějí v programu uspět i mnohem větší Svitavy. Podaly žádost o finanční podporu demolice hned tří domů.

K zemi má jít i ostuda Lán

Oddechli by si asi hlavně obyvatelé svitavských Lán. Vybydlený a nepořádkem zaneřáděný dům, ze kterého se loni na podzim vystěhovala početná rodina, má zmizet z ulice Svitavská.



„Jen technický stav komína byl v takovém stavu, že by bylo nutné provést jeho kompletní rekonstrukci, která by stála více než 100 tisíc korun. A protože současní nájemníci dlužili více než 300 tisíc na nájemném a dalších položkách, z těchto důvodů jsme navrhli dům zbourat,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

V dalším případě chtějí Svitavy očistit historickou budovu Ottendorferovy knihovny od nevyužívaného přílepku zbudovaného za socialismu. K zemi má jít i bývalý domek hrobníka, který ještě nedávno sloužil jako úkryt pro bezdomovce. Na jeho místě by mělo vyrůst kontejnerové stání ke hřbitovu.

Zda Svitavy stejně jako Horní Čermná nebo Cotkytle uspějí, bude jasné v dubnu. Nově letos ministerstvo pro místní rozvoj podpoří kromě demolic domů i likvidaci starých brownfieldů v majetku obcí a krajů v celkové výši 346 milionů korun. Žádat lze do konce května.