Pokračuje demolice staré části nádraží Smíchov, potrvá měsíc

Demolice se týká několika nevyužitých budov a současně budou odstraněny i nevyužívané koleje. Demoliční práce budou probíhat podle developerské společnosti Sekyra Group až do konce ledna, ale provoz vlaků nenaruší.

V blízkosti jezdí také Pražský motoráček, i ten ale bude cestující dál vozit přes viadukty v Hlubočepích, po tzv. Pražském semmeringu.

Na brownfieldu za smíchovským nádrží by měla během dvaceti let vzniknout čtvrť Smíchov City, kde by mělo bydlet až 3 300 lidí. S výstavbou první části čtvrti by měl developer začít na konci roku.

Celkové náklady na projekt jsou okolo patnácti miliard korun.

U nové čtvrtě by v blízkosti nádraží mělo také vzniknout vícepatrové záchytné parkoviště P+R s devíti sty místy.