Nové Město váhá nad demolicí kasáren, investory za osm let nesehnalo

Bojovkám v oprýskaných autentických prostorách však může brzy odzvonit. Radnice totiž uvažuje o zbourání budovy staré osmdesát let.



Nápad s demolicí se vynořil před radními na začátku prosince, když ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotace na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

Rada navrhla demolici i vybudování parku a stavbu cesty. Počítá se s částkou 7 milionů korun, z čehož 60 procent může poskytnout stát.

„U části zastupitelů převládl názor, že by se situace s kasárnami měla posunout a že řešením tohoto patu, kdy dům dál chátrá, by mohla být demolice. Byl by tu volný prostor v majetku města, kde by se dala umístit bytová výstavba nebo služby, případně prostory pro spolky. Vedle toho má město také další pozemky v areálu, kde se plánuje stavba čtyř viladomů po čtyřech bytech,“ vysvětluje místostarosta Nového Města Libor Hovorka (bezp. za ODS).

Tvrdí, že kdyby chátrající budova zůstala stát, může to odrazovat soukromníky od nákupu zdejších parcel a snižovat cenu pozemků.

Při prosincovém zastupitelstvu se však kolem demolice strhla vzrušená debata. Podnikatel a zástupce petičního výboru pro obnovu koupaliště Vladimír Brož, pod jejichž petici se loni podepsalo přes dva tisíce lidí, argumentoval, že ani koupaliště by nemělo přijít o možnost dotace.

Aktivisté prosazují biotopové koupaliště v původním místě u řeky Metuje, byť areál zatím není zapsán jako brownfield.

Ráj skateboardistů

Přidal se i Martin Novák, který v kasárnách pořádá od loňska airsoftové bitvy. „Město si může zvolit, do kterého projektu s dotací se pustí. Tady volí buď mezi revitalizací kasáren, nebo obnovou koupaliště, které tu roky chybí a lidi to štve. Není logické, že když máte možnost požádat o dotaci na projekt za 7 nebo 30 milionů, tak radní by byli spíš pro demolici, aniž by měli jasno, co na ploše jednou vznikne, a 30 milionů by vydali radši z vlastní kapsy za koupaliště,“ podivuje se Novák.

Za šestnáct let město nenašlo pro kasárna využití, neobývaná budova přitáhla spolky a aktivní jednotlivce. Jedna generace skejťáků si před léty vybudovala překážky v zastřešeném autoparku, ale když ho museli opustit, domluvili se před čtyřmi roky s městem na zapůjčení bývalého kinosálu v kasárnách, který si vylepšují.

Teď se tam schází asi deset skateboardistů a jejich kamarádů z okolí, občas uspořádají závody.

„Od začátku nám na městě připomínali, že v kasárnách nejsme navždy a že se to jednou prodá nebo zbourá. S tím jsme museli počítat. Všechny náklady na vybudování skateparku jsme si platili sami jako parta kamarádů. Měli jsme chuť vytvořit jedinečný prostor, kde budeme moct jezdit na skateboardu v létě v zimě. Takový prostor v širokém okolí dodnes chybí. Pro všechny, kdož teď kasárny využívají, je nepříjemné, že by se měla budova bourat. Vybudovali si tam zázemí a tvoří tam kulturu,“ podotýká Vojtěch Beneš ze spolku První řešení.

Kdyby z demolice sešlo, kasárna by se podle něj měla nechat pro kulturu, jak se to povedlo třeba loni při doprovodném programu filmového festivalu. Pokud by ale budova šla k zemi, spolek by si chtěl dojednat náhradní prostory.

Město chce nabídnout náhradní prostory

Místostarosta Hovorka je rozmrzelý kvůli výtkám, že teď město chce likvidovat s kasárnami i spolkovou činnost.

„Všechny spolky mají ve smlouvách tříměsíční výpovědní lhůtu, protože se neví, co s kasárny bude. Teď se z toho dělá politické téma, ale já už jsem v prosinci říkal, že město by chtělo nabídnout všem mládežnickým spolkům náhradní prostory. Už jsme je vytipovali,“ podotýká místostarosta.

Kasárna v Novém Městě Město je vystavělo v letech 1937 a 1938 pro posádku 18. hraničářského praporu určené k ostraze pohraničí. V novodobé historii město dostalo pozemky a budovy kasáren na Františku od kraje v roce 2002, ale nesmělo je po deset let komerčně využívat. Celkem jde o plochu 35 tisíc čtverečních metrů, o menší stavby v bývalém autoparku a budovu kasáren. Asi třetinu dosud vlastní kraj, jemuž patří budovy a pozemky používané místní střední školou. Druhá kasárenská budova slouží jako školní internát. Areál leží na lukrativním místě při Komenského ulici a podle nového územního plánu by se jednou měl využít pro bydlení, služby a zeleň. Zatím radnice zvažuje zbourat kasárna a vybudovat namísto asfaltového buzerplacu park. Mohlo by přibýt i hřiště pro míčové hry.

Zastupitelé si zatím nechali čas na rozhodnutí až do dubna. Radnice má do té doby připravit podklady, zda se o dotaci na brownfieldy bude ucházet spíš koupaliště, kde je však potíž se záplavovým územím, nebo kontroverzní demolice kasáren.

Opoziční zastupitelka Zdeňka Kulhavá má však jasno už teď. Chce hlasovat pro koupaliště, rozhodně ne pro demolici kasáren.

„Ten objekt je po stavební stránce zhruba v pořádku, střecha ani obvodové zdi nejsou v havarijním stavu. Jeho využití vidím ve startovacích bytech pro mladé, penzionu pro důchodce, domu s pečovatelskou službou, jiném typu domova důchodců. Daly by se tam vybudovat malometrážní byty, protože město stárne. Mladí se sem nehrnou, protože když se tu byty nabízejí, jsou hodně drahé,“ všímá si zastupitelka Kulhavá (bezp. za KSČM).

Podle místostarosty Hovorky je ale přestavba kasáren na byty málo představitelná. Jsou v nich příliš rozlehlé chodby, řada světnic pro pětadvacet vojáků, společné sociální zázemí a okna pokojů situovaná na severovýchod. Už dříve se přestavba odhadovala na 104 milionů korun.

Další opoziční zastupitelka si stěžuje, že plány radnice, co bude s areálem kasáren po demolici, nejsou zatím zřetelné.

„Chybí tu byty, ale nejsem zastáncem developerské výstavby. Plány nám nikdo neřekne. Bojím se, aby se v kasárnách nerozprodaly pozemky právě developerům. Město by mělo stavět vlastní byty, případně bychom chtěli i kulturní centrum, sportoviště nebo park, který tu chybí. Co když ale my teď odhlasujeme demolici s tím, že tam vznikne něco takového, a pak z toho nic nebude?“ obává se zastupitelka Markéta Žahourková (Nové město).