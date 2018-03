Žena zemřela na úřadě. Defibrilátor byl zamčený dvacet metrů od ní

Přitom právě pro takové případy se dávají defibrilátory na veřejná místa.

„To taky byla původní myšlenka. Kupovali jsme ho pro veřejnost, aby byl kdykoliv k použití. Proto jsme ho také původně dali na zdravotní středisko,“ rozzlobil se bývalý starosta Šlapanic Jan Střechovský (ANO), za jehož vedení město přístroj koupilo.

Podle něj se tím smutné události mohlo předejít. Pod vedením Střechovského nástupkyně ale město rozhodlo nenechávat defibrilátor na veřejném místě a raději ho dát k dispozici dobrovolným hasičům.

Ti ho v minulosti už několikrát úspěšně použili, jejich velitel Jiří Zvešper se ale k současnému případu odmítl vyjádřit a odkázal na starostku Michaelu Trněnou (Čisté Šlapanice).

Ta tvrdí, že defibrilátor je řádně začleněn do integrovaného záchranného systému a o jeho použití rozhoduje operační středisko záchranářů.

Jak se k němu ale rychle dostat, když je zamčený v hasičském autě na stanici? Podle mluvčí záchranky Barbory Zuchové by měla operátorka kontaktovat hasiče, kteří následně přístroj dopraví k člověku v nesnázích. Oproti veřejnému defibrilátoru se ale celý proces zdržuje o dlouhé minuty.

„Neuvažujeme o tom, že další defibrilátor umístíme na městský úřad. To bychom ho museli dát všude,“ konstatovala starostka.

Záchranáři prověří, jestli operátorka nechybovala

Současný stav tak měnit nechce, přestože podle informací MF DNES se v minulosti několikrát objevily návrhy, aby byl defibrilátor přístupný na místě, kde je velká koncentrace lidí.

„Jeden z pracovníků přímo navrhoval, aby byl na městském úřadě ve schránce, protože si tam jezdí vyřizovat věci lidé z okolních obcí a kdykoliv se tam může někomu udělat špatně,“ uvedl zdroj blízký šlapanické radnici, který si nepřál být jmenován.

Podobné doporučení dostala radnice také od záchranářů. „Vzhledem k místní situaci jsme jim doporučili, aby koupili ochranný box a dali přístroj někam na veřejné místo. Donutit ale k tomu nikoho nemůžeme,“ uvedla Zuchová.

Na podnět MF DNES se nešťastnou událostí začalo zabývat vedení záchranky. Prověří, jestli jejich operátorka nechybovala. „Nedala pokyn k použití defibrilátoru. Prošetříme to,“ uvedla Zuchová.

Na dispečinku totiž mají k dispozici databázi těchto přístrojů rozmístěných po celém kraji. Kromě hasičů mají další přístroj ve Šlapanicích k dispozici také policisté. Když se stane něco podobného jako v pátek, je operátorka povinná kontaktovat záchranné složky, aby defibrilátor okamžitě přivezly na místo. V pátek se ale nic takového nestalo.

Defibrilátor dokáže ovládat každý

Kdyby byl defibrilátor přístupný přímo na úřadě, jako je to v mnoha jiných institucích, byla by situace snazší. Postup by byl následující: po telefonátu na záchranku by operátorka na dálku defibrilátor aktivovala a sdělila kód, který se naťuká do přístroje.

Tím se uvolní ochranná schránka, defibrilátor lze vyjmout a okamžitě použít. „Dokáže ho ovládat skutečně každý. Přístroj má hlasovou navigaci,“ poznamenala Zuchová.

Systém s defibrilátory rozmístěnými na veřejnosti začal v kraji fungovat před pár lety. Přežití při náhlé zástavě srdce se dříve pohybovalo kolem 35 procent, dnes je to podle údajů záchranky 52 procent. V minulém roce byl aktivován v 311 případech a v terénu se podařilo zachránit 113 pacientů.

„S operátorkami využití defibrilátorů probereme, aby byly ještě efektivněji využívány,“ reagovala Zuchová na událost ze Šlapanic.

V Brně jsou defibrilátory běžně rozmístěné ve schránkách na veřejných místech. Jeden například přímo v centru na náměstí Svobody, kde se často konají různé slavnosti. Po celém kraji je jich registrovaných aktuálně už 136.

Přístroje si do svých provozů pořizují i různé firmy. K dispozici je tak například v areálu podniku Víno Mikulov. „V naší vrátnici je nepřetržitý provoz a všichni zdejší pracovníci jsou odborně vyškoleni k použití,“ poznamenal Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt, které vinařství patří.