Vlakové nádraží v Dolní Poustevně je na prodej, železnici se už nehodí

Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) nádraží prodává, protože ho k ničemu nepotřebuje a nevyužívají ho ani České dráhy. Není tam ani pokladna, jízdenky se kupují přímo ve vlaku.

Budovu má v pronájmu Dolní Poustevna, která ještě loni pronajímala hospodu, ta však kvůli EET skončila. Město tak v současné době pronajímá jen byty pracovníkům Českých drah, z toho ale má pouze několik tisíc korun měsíčně.



Ještě před třemi lety to přitom vypadalo, že Dolní Poustevna stanici koupí (o nepotřebném nádraží zde). O dva roky později však své usnesení zrušila a od koupě budovy couvla. Neměla totiž ani vizi, ani peníze na to, jak s budovou naložit dál.

„Jsem rád, že nemovitost město nakonec nekoupilo. I když ta zhruba dvaapůlmilionová cena není zase tak vysoká, neměli bychom na následnou údržbu a především na rekonstrukci,“ sdělil starosta Dolní Poustevny Robert Holec. Odhaduje ji až na sto milionů korun a to si město, jež má ročně na investice pět milionů, nemůže dovolit.

Stanice Krásná Lípa se naopak zrekonstruuje

Nádraží V Krásné Lípě na opačném konci Šluknovského výběžku má jiný osud než to v Poustevně. SŽDC ho totiž po dohodě s krásnolipskou radnicí zrekonstruuje.

„Původně jsme uvažovali o tom, že nádraží koupíme. Byl by to ale běh na dlouhou trať, nakonec jsme se se SŽDC domluvili, že nám nádraží opraví. Zařadili ho do projektu na obnovu nádraží, pomohli jsme tomu i vypracovanou studií,“ řekl starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Pokud vše půjde podle plánu, opravy odstartují v příštím roce. Po nich by si některé prostory radnice pronajala.

„Bylo by v nich infocentrum a turistická ubytovna, tedy prostory, které by sloužily nejen cestujícím, ale i turistům mířícím do národního parku,“ dodal Kolář.