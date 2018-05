Patrioti opraví v Děčíně areál Maxičky a postaví i multifunkční dům

„Děláme to proto, že jsme patrioti. Žijeme a podnikáme v tomto městě, máme tu rodiny a snažíme se zde investovat,“ řekl Hynek Sagan, spolumajitel firmy Armex Group, pod niž spadá deset společností.

„Protože jde o soukromé investice, tak musí mít i svoji návratnost. I když začínáme v nepříznivé době, kdy stavby jsou velmi drahé a přitom ne vždy kvalitní. Toto vyřešit nebude lehké,“ přiznal Sagan.



V červenci začne v Duchcovské ulici stavba Armex Livecentra, hotová má být příští rok v létě. Nedaleko Masarykova náměstí a nábřeží řeky Labe tak vyroste třípatrový dům, ve dvou horních patrech bude 42 bytů 2+kk a 3+kk od 55 do 80 metrů čtverečních.

V přízemí domu bude fitnesscentrum, sál pro cvičení i box, kavárna, terasa, herna pro matky s dětmi, řemeslná pekárna a restaurace.

„Vše bude postaveno na zdravých, kvalitních a regionálních potravinách. Pekárna i restaurace navíc budou propojené s hotelovým areálem na Maxičkách, což je ekonomicky důležité,“ podotkl Sagan.

Děčínský magistrát tento projekt vítá. „Bylo to neutěšené místo, jsme tedy rádi, že dojde k úpravě celého zdejšího prostoru a navíc bude sloužit pro občany města,“ řekla primátorka města Marie Blažková.

Pětihvězdičkový hotel

Výrazné proměny se pak podle plánu Armexu dočká rekreační areál Maxičky, jenž leží zhruba pět kilometrů od Děčína v blízkosti turisticky atraktivních Tiských stěn a Děčínského Sněžníku.

„Chceme na podzim začít bourat, na jaře příští rok začít stavět a v létě 2021 otevřít,“ poznamenal Sagan (o koupi areálu zde).

Vyrůst zde má pětihvězdičkový hotel s terasou a výhledem na jezero, parkoviště, šestihektarový lesopark, vodní plochy, multifunkční hřiště a u nově upraveného přírodního koupaliště dostupného i pro veřejnost venkovní restaurace a půjčovna lodiček.

„Pro hotel už máme kompletní tým osmdesáti zaměstnanců. To je dnes základ, aby projekt mohl být úspěšný a hotel fungoval celoročně a 24 hodin denně. Tato lokalita má historický i ekonomický potenciál, aby prosperovala,“ míní Sagan, podle nějž by se půlmiliardová investice firmě mohla vrátit do 15 let.

K rekreaci už za první republiky

Maxičky byly vyhledávaným rekreačním areálem už za první republiky. Po druhé světové válce zde bylo rekreační středisko ministerstva vnitra, v 90. letech ho bezúplatně získalo město.

Komplex začal chátrat a Děčín se ho marně snažil několik let prodat. Povedlo se mu to až v roce 2016, kdy ho za 11,5 milionu korun získal právě Armex.

„Maxičky konečně nalezly nového majitele, který chce místo zanechat lidem, aby zde mohli relaxovat a odpočívat,“ sdělila primátorka.

Armex Group v Děčíně zaměstnává několik stovek lidí, od počátku své existence utržila kolem dvaceti miliard korun. „Tato firma se stále rozvíjí, vytváří v Děčíně nová pracovní místa a oceňuji i jejich společenskou odpovědnost,“ dodala primátorka Blažková.