VIDEO: Stíhaný drogový dealer vyhrožoval svědkům. Zadržela ho zásahovka

„Muž byl upozorněn, že pokud bude jakkoli ovlivňovat svědky, půjde do vazby. Ten však toto varování nevzal vážně a hrozil svědkům fyzickou újmou. Rozesílal výhrůžné textové zprávy,“ upřesnil mluvčí svitavské policie Ondřej Zeman.

Policisté si proto obstarali souhlas státního zástupce a zásahová jednotka obviněného zadržela. Zásah naplánovala tak, že muže zastavila, když jel autem.

Obviněný nyní čeká na soud ve vazební věznici. Hrozí mu až pět let za mřížemi. Podle kriminalistů nabízel drogy zejména na Svitavsku až do roku 2016 a to ve více než padesáti prokázaných případech.