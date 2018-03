Praha neustoupí, střechu pasáže na Budějovické definitivně čeká demolice

Bezvýsledná jednání se tento týden změnila ve válku slov. Magistrát a vedení Domu bytové kultury (DBK) se vzájemně obviňují, kdo může za to, že se pasáž u vchodu do metra na Budějovické dostala až do havarijního stavu a hrozí jí zřícení. Kvůli tomu je už téměř dva měsíce zcela uzavřena a magistrát se definitivně rozhodl, že ji do září zbourá.