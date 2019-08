Teplo pro plzeňské domácnosti zdraží, obyvatel se to patrně nedotkne

Při schvalování fúze, která se uskutečnila loni v květnu, politici slibovali, že se po dobu tří let nebudou ceny tepla v Plzni zvyšovat. Nyní se ale dá očekávat, že návrh na zdražení projde, protože město argumentuje zvýšenými náklady firmy hlavně na takzvané emisní povolenky, neboli povolenky na vypouštění skleníkových plynů.

„Musíme zvýšení cen tepla podpořit, protože je to náš podnik a my se musíme ohlížet na jeho ekonomiku. Pokud je růst cen povolenek tak velký a my na něj nemáme žádný vliv, musíme reagovat,“ sdělil technický náměstek plzeňského primátora Pavel Šindelář.

Připomněl, že na nárůst cen povolenek, jejichž prostřednictvím jsou firmy postihovány za znečišťování ovzduší, reagovala i Poslanecká sněmovna, když nedávno snížila DPH u dálkového tepla o pět procent z 15 na 10 procent.

„Cena povolenek stoupla na evropském trhu z osmi eur za tunu emisí skleníkových plynů na dnešních 26 až 27 eur za tunu. Znamená to, že teplárna v minulém roce zaplatila za povolenky zhruba 90 milionů korun a letos to bude kolem 200 milionů. Pokud se v příštím roce něco nestane, může to být až 500 milionů,“ uvedl Šindelář.

Dodal, že o tu samou částku, kterou přinese pokles DPH, hodlá Plzeňská teplárenská zvýšit ceny. Občan to proto nepozná a bude platit stejně jako rok předtím.

Růst cen se vyrovná s poklesem DPH, o němž rozhodli poslanci

Pokud by však platil původní slib, že se nebude zdražovat, cena by díky nižší DPH mohla klesnout a peníze by obyvatelům města zůstaly v kapse. Růst nákladů na povolenky by se promítl do zisku, o který se teď město dělí s EPH. Šindelář upozorňuje, že skok v nákladech na povolenky ani pětiprocentní zvýšení cen tepla nepokryje.

Podle generálního ředitele Plzeňské teplárenské Tomáše Drápely nechtějí teplárny celé zvýšení nákladů přesunout na bedra odběratelů.

„Hledají se způsoby, jak je do cen tepla promítnout co nejméně, aby to bylo sociálně únosné,“ sdělil Drápela.

Analytik ze společnosti ENA Jiří Gavor uvedl, že nárůst cen chápe, protože teplárnám se zvýšily náklady. „Povolenky jsou nejcitelnější, ale vzhledem ke zhruba dvouprocentní inflaci se zdražuje všechno, rostou náklady na mzdy, na opravy, na uhlí a na další položky,“ vyjmenoval.

Cena zůstane pod průměrem, zdražení musí schválit zastupitelé

Sdělil, že teplárny jsou dnes pod velkým konkurenčním tlakem. „Takže zachovávat třeba centrální zásobování teplem napojené na menší uhelnou teplárnu je odsouzeno k záhubě, protože je tento systém neproduktivní. Ale když se jedná o velké město s napojením velkého množství bytových domů, výhody centrálního zásobování jsou zřetelné. Zvlášť když je v Plzni víceméně ekologizovaná teplárna, jejíž součástí je supermoderní spalovna. Proto chápu snahu státu teplárnám pomáhat,“ vysvětlil Gavor, podle kterého by se bez pomoci státu mohl z tepla stát sociální problém.

Gavor připomněl, že i po zvýšení cen zůstane teplo v Plzni pod celorepublikovým průměrem. Zároveň se podivil, že plzeňští politici slibovali nezvyšovat po dobu tří let ceny, když teplárenství funguje ve víceméně tržním prostředí.

Náměstek Pavel Šindelář vysvětlil, že při schvalování fúze na zastupitelstvu padlo i to, že se s vnějšími vlivy počítalo. Pojistkou je podle jeho slov ustanovení smlouvy mezi oběma akcionáři Plzeňské teplárenské, že se zvýšením cen musí souhlasit zastupitelstvo města.