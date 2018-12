Soud stále řeší Zátorského podnikání, nyní i jeho údajného pomocníka

Před deseti lety se Zátorského impérium v čele s firemní vlajkovou lodí Geofin začalo rozpadat. Třeba zánikem kampeličky se dosud zabývají soudy.



„Růst byl obrovský, ale pak udeřila ekonomická krize, která v prvním roce postihla letecký průmysl a pak nadlouho i stavebnictví. Určitě jsem i udělal nějaké chyby, ale rozhodující byla nedůvěra finančních institucí v tento region,“ řekl v pondělí MF DNES Zátorský.

Jenže policisté a státní zástupkyně Brigita Bilíková jsou přesvědčení, že jen na nepřízeň osudu Zátorský žehrat nemůže.

A podnikatele i jeho spolupracovníky, například Davida Rusňáka a Radka i Davida Hradilovy, žaluje za podvody. „Kromě hlavní trestní věci byly v této souvislosti zažalovány ještě další čtyři kauzy,“ přiblížila Bilíková.

Obžalovaný David Hradil (vpravo) před zahájením soudního líčení. (10. prosince 2018)

V pondělí se jedním z bočních případů začal zabývat Krajský soud v Ostravě. Obžalovaný David Hradil podle spisu jako jednatel společnosti Paywood Group vylákal z Unibonu takřka 27 milionů korun, i když údajně věděl, že půjčky nesplatí. A ani to prý nebylo účelem, protože státní zástupkyně je přesvědčená o tom, že peníze mířily do Zátorského dalších společností.

Poukazuje i na to, že Hradilův bratr Radek a Rusňák byli statutárními zástupci Unibonu a Zátorský členem úvěrové komise Unibonu. „Tudíž v Unibonu měl postavení de facto ovládající osoby,“ poznamenala Bilíková.

Účetnictví Geofinu bylo údajně omylem skartováno

David Hradil, jemuž za podvod hrozí 5 až 10 let vězení, jakoukoliv vinu odmítl. Vypovídat u soudu sice nechtěl, ale přečetl prohlášení: „To, co je mi kladeno za vinu obžalobou, důrazně odmítám. Vytýkaného jednání jsem se nedopustil.“

Kdy padne rozsudek, není zatím jasné. Ale už za tři dny začne čtení závěrečných řeči v hlavním soudním případu se Zátorským, ve kterém jde až o 120 milionů korun údajně vyvedených z kampeličky.

Bilíková připustila, že vyšetřování konce Zátorského podnikání bylo náročné. Vždyť vyšetřovací spis čítá osm tisíc stran.

„Jedná se o deset let staré skutečnosti, navíc většina dokumentů už není dohledatelná. Například účetnictví Geofinu bylo údajně omylem skartováno,“ povzdychla si státní zástupkyně.

Zátorský: Čím se živím? Firmám předávám své zkušenosti

Zátorský souvislost se zničením firemního účetnictví odmítl. „To se stalo rok a půl poté, co jsem z Geofinu odešel. Neměl jsem na to vliv,“ tvrdil.

Údajné tunelování Unibonu pak Zátorský označil za absolutní mystifikaci.

„Není jediný z vkladatelů, který by své peníze nedostal. V době, kdy byla Unibonu odňata licence, tak bylo na jeho depozitech více než 700 milionů korun plus úvěry a nemovitostní aktiva,“ poukázal. Uvedl, že soudní líčení ho ničí jak obchodně, tak i osobně. „Ovlivňuje mě to neuvěřitelně,“ zmínil.

Na dotaz MF DNES, co dělá v současnosti, Zátorský řekl, že se snaží navázat na své někdejší podnikání. „Mám dvě malé děti, tak se něčím živit musím. Například několika firmám dělám poradce. Snažím se jim předat své zkušenosti.“