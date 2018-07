Skupina zkrátila daně o desítky milionů, do firem nasazovala bílé koně

S kriminální činností začala skupina už v roce 2014. Celý případ odstartovali pracovníci finančního úřadu, kteří možné porušení zákona odhalili. Poté do případu zasáhli celníci a následovali i kriminalisté, kteří společně pracují pod názvem jihočeská Daňová Kobra.

„Obvinění se protiprávního jednání dopouštěli tak, že společným jednáním ovládali skupiny obchodních společností. Do jejich statutárních orgánů dosazovali osoby, které nevěděly nic o podstatě podnikání, takzvané bílé koně. Za tyto společnosti pak vystavovali účetní doklady a podávali daňová přiznání,“ přiblížila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Fakticky tak podvodníci ovládali účty těchto společností, které se zabývaly úklidovou a reklamní činností, a řídili jejich obchodní činnost. Ta však byla pouze účelová.

„Společnosti byly zakládány primárně za účelem zkrácení daní a obohacení se na úkor státu,“ doplnila Krausová.

Případ vrcholil sdělením obvinění v polovině července. Vyslechlo si ho devět lidí, kteří se dopouštěli hospodářské trestné činnosti a nechali za sebou škodu v řádech desítek milionů korun.

Jedná se o šest mužů a tři ženy ve věku od jednatřiceti do dvaašedesáti let. Jeden z obviněných, šestačtyřicetiletý muž již ve vazbě byl, a to pro předchozí trestnou činnost, další dva za ním do vazby putovali.

Čelí obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, kterého se dopustili formou spolupachatelství. Hrozí jim tak nejen zákaz činnosti, ale i vězení, a to až na osm let.

Vyšetřování kauzy trvalo několik měsíců. Při rozplétání složitého případu také Kobra podnikla několik domovních prohlídek, do nichž nasadila desítky lidí z řad policie, celní i finanční správy. Při prohlídkách zajistili miliony korun v hotovosti a další peníze na účtech obviněných. Kobra zasahovala v Táboře, Praze a Brně.