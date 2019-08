Nehoda na hodiny uzavřela dálnici D4, zranění jsou i z týmu kapely Mirai

K nehodě došlo v neděli zhruba v 11:30 na dálnici D4 nedaleko Nové Vsi pod Pleší. Při střetu dvou osobních aut a dodávky se zranilo sedm lidí.



Čtyři účastníci nehody byli zraněni středně těžce a dva lehce. Jedna žena byla zraněna těžce, do nemocnice ji po nezbytném ošetření na místě transportoval vrtulník, řekly mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková a záchranné služby Petra Effenbergerová.

Zraněnou ženu museli hasiči z auta vyprošťovat. Zraněné rozvezly sanitky do nemocnic v Příbrami a v Praze.



Mezi zraněnými je i část týmu kolem popové hudební skupiny Mirai. Jela dodávkou, která skončila po nehodě mimo dálnici. Zpěvák skupiny Mirai Navrátil to uvedl na Facebooku v krátkém videu. Tam oznámil fanouškům, že ruší nedělní koncert v Ústí nad Labem.

„Tým, který jel druhou dodávku, měl nehodu. Už odjeli do nemocnice, snad jsou v pohodě. Akorát Monika (manažerka kapely, pozn. red.) má trošku větší problém s nohou, tak snad se to dá nějak do kupy. My za nimi jedeme za chvíli do špitálu,“ řekl Navrátil. „Můžeme děkovat Pánu Bohu, že to všichni přežili,“ dodal s tím, aby jim fanoušci drželi palce.



Dálnice byla ve směru na Prahu kvůli odklízení následků uzavřena na čtyři hodiny a řidiči místo museli objíždět.