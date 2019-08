Blíží se rekonstrukce ostravské dálnice, autostrádu uzavře asi na dva roky

Ačkoli se dosud nepodařilo vyvlastnit jeden pozemek, tak se ještě letos začne stavět spojnice Nebory – Třanovice, která navazuje na obchvat Třince.

„Pokud se proti výběrovému řízení nikdo neodvolá, propojení silnice D48 a silnice 1/11 z Třince-Nebor do Třanovic by se mohlo spustit v říjnu nebo listopadu. V opačném případě by se přesunulo na začátek stavební sezony roku 2020. Ač se na trase dlouhé 5,4 kilometru stále nachází jeden nevyřízený pozemek, silničáři budou stavět vše mimo něj,“ přiblížil šéf ŘSD.

Podle náměstka hejtmana Jakuba Unucky se sporný pozemek právě vyvlastňuje.

„Soud původní vyvlastnění, kvůli němuž se majitel pozemku odvolal, zrušil jen z důvodu procesní chyby. Takže ho musíme znovu potvrdit a budeme doufat, že už není nic, co by dotyčný vlastník vymyslel, aby stavbu oddálil,“ konstatoval Unucka.

Za nejdůležitější dopravní stavbu současnosti v regionu považuje dokončení obchvatu Frýdku-Místku.

„Městu nejen podstatně odlehčí od dopravy, ale až bude hotový, spustí se rekonstrukce ostravské dálnice D1, která bude úplně uzavřená,“ nastínil krajský náměstek. Uzavírka potrvá asi dva roky.

Dodal, že na frýdecko-místecký obchvat se pak budou moci přesunout tisíce vozidel jedoucích do Polska, která by jinak projížděla právě po D1.

Mátl zatím nevidí na stavbě frýdecko-místeckého obchvatu větší problém. „Nejsme ve skluzu. Nyní vyhodnocujeme podané nabídky stavebních firem k druhé části díla. O vítězném zhotoviteli rozhodneme v září a práce by mohly být dokončeny na počátku roku 2022,“ slíbil ředitel ŘSD.

Obchvat dlouhý 8,5 kilometru vyjde na 2,1 miliardy korun a odstraní poslední problematický úsek na trase D48 Rychaltice – Frýdek-Místek – Dobrá.

Podle primátora Frýdku-Místku Michala Pobuckého si lidé bydlící podél stavby obchvatu stěžují na velkou prašnost i hlučnost. „Posílili jsme v těchto místech alespoň počet kropicích vozů,“ poznamenal primátor.

Na Prodlouženou Rudnou mají letos vyjet auta

Také na takzvanou Prodlouženou Rudnou v Ostravě by mohla auta vyjet už na konci letošního roku.

Odpůrci stavby ukončili letité spory s ŘSD ohledně protihlukových stěn a dohodli se na jejich technickém řešení.

„Stavební povolení bychom měli mít do konce září. Pokud už se nic nečekaného neobjeví, ještě letos bychom po ní chtěli spustit provoz,“ uvedl Unucka k významné spojnici, která urychlí cestování mezi Ostravou a Opavou.

Pozadu nezůstává ani obchvat Opavy. „V nejbližší době otevřeme první, východní část obchvatu. Západní úsek je ve fázi příprav. Na podzim bychom mohli vybrat jeho zhotovitele,“ podotkl Mátl.

Čtyřproudováá silnice bude začínat za Opavou a odtud povede do městské části Komárov, kde se napojí na již postavený úsek kolem Mokrých Lazců a přes Velkou Polom na hranice opavského okresu.

Od roku 2017 se buduje i obchvat Krnova s plánovaným dokončením v únoru 2021.

Připravuje se stavba obchvatu Karviné

Z nových úseků silničáři v Moravskoslezském kraji připravují dvě stavby. Zásadní rekonstrukci D48 z Bělotína okolo Nového Jičína k obci Rybí a obchvat Karviné.

Generální ředitel ŘSD doplnil, že tříkilometrový obchvat Karviné bude stát 916 milionů korun. „Finance na něj ještě budeme hledat,“ poznamenal.

Na novou a širší vozovku z Rybí do Bělotína za 2,7 miliardy korun má ŘSD finance připravené. Nyní vybírá zhotovitele.