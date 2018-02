Dálnice D8 ve směru na Německo je po nehodě pěti aut opět průjezdná

Nehoda, při níž se srazilo pět vozidel, se stala před půl sedmou ráno. „Odklízení následků havárie skončilo krátce po desáté hodině,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Při hrozivě vyhlížejícím karambolu se lehce zranili řidič a řidička. „Odvezli jsme je oba do ústeckého traumacentra,“ informoval mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

„Řidička měla defekt kola a přivolala si asistenční službu. Po opravě žena pomalu vyjížděla z místa, aby se zařadila do pravého pruhu. Právě projíždějící auto začalo kvůli tomu prudce brzdit a narazil do něj vůz jedoucí za ním. Pak bourala další auta,“ popsala průběh řetězové nehody Hyšplerová.

„Byla tma a už jsem to nedobrzdil. Mně se naštěstí nic nestalo, jen mi při nárazu spadly z nosu brýle,“ řekl na místě iDNES.cz jeden z účastníků nehody Roman Bartošík. „Je to má první kolize za třicet let, co mám řidičák,“ dodal.