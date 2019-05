První část dálnice na Slovácku má stavební povolení, práce začnou letos

16:16

Silničáři získali stavební povolení na úsek dálnice D55 z Babic do Starého Města. Do tří let by po ní řidiči mohli jezdit. Díky tomu se uleví městům a obcím na trase stávající přetížené cesty.