VIDEO: Silničáři opravují vyboulenou D5, čekají na cerfitikovaný beton

Zprovoznění úseku bude záviset na tom, kdy dojedou domíchávače se speciálním betonem. V úterý to uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Stavbaři, kteří se do práce pustili v sobotu ráno, už odstranili starý beton do hloubky 27 centimetrů, udělali podkladovou vrstvu a v úterý pokládali rošt z ocelových sítí.

„Příčina zdvihu desek je už jasná. V minulém týdnu tu po přívalových deštích zůstala na pár minut několikacentimetrová vrstva vody na dálnici. To ale stačilo, aby v jednom místě, kde už nebyla dokonalá izolace mezi deskami, voda protekla do podloží. Tam pak došlo k prudké reakci. V uvozovkách se dá mluvit téměř o výbuchu, který způsobil, že v desítkách minut se desky zvedly a popraskaly,“ uvedl Jan Rýdl.

Po dohodě s policisty silničáři nejprve snížili v místě rychlost a jezdilo se jen jedním pruhem, pak všechen provoz převedli na jednu polovinu dálnice.

V sobotu v sedm hodin ráno začali stavbaři s opravou. Dnes budou ocelové konstrukce uvnitř budoucích desek kompletně provázané, zabudované jsou i speciální kluzné trny, které znemožní novým deskám pohyb.

„Jakmile přijedou domíchávače s betonem přesně podle našich požadavků a uloží jej do tělesa dálnice, budou zapotřebí dva dny na jeho vyzrání. Následovat bude stříkání vodorovného značení, zkontrolujeme svodidla a zahájíme provoz,“ popsal Rýdl.

Protože budou silničáři objednávat jen něco přes 30 metrů krychlových betonu, což je pro betonárky malé množství, není zcela jisté, zda domíchávače dorazí už dnes nebo v příštích dnech.

„Není to úplně snadné. Ale i za cenu toho, že bychom třeba den dva měli čekat na materiál od betonárky, která má naší certifikaci, tak se to nám i řidičům určitě vyplatí. Raději tohle, než sem pustit někoho, kdo si loni koupil míchačku. Rychle něco dodá a my budeme muset třeba za rok opravený úsek znovu předělávat. A znovu zasahovat do plynulosti provozu a obtěžovat tím řidiče. O to vůbec nikdo nestojí,“ prohlásil Rýdl.

Po dálnici od Sulkova na Rozvadov jezdí řidiči od listopadu 1997. Ze zkoumání vzorků betonu odebraných z poškozených desek vyplynulo, že beton je po 21 letech provozu zhruba v polovině své životnosti.

Dálnice D5 se vyboulila poblíž Nýřan na Plzeňsku.

Dálnice D5 u Nýřany se vyboulila (1. června 2018)