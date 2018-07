Řidiče čeká na dálnici D5 u Rokycan omezení kvůli opravě dělicího pásu

„Práce jsou rozdělené do dvou etap. První začne 28. července a stavbaři při ní vybudují nový přejezd ve středním dělicím pásu. V té době budou pro každý směr zachované dva jízdní pruhy. Druhá etapa začne 11. srpna a práce jsou plánované do 29. září. Provoz bude v režimu dva pruhy jedním a jeden pruh opačným směrem,“ uvedl Jan Studecký z Ředitelství silnic a dálnic.

Auta jedoucí na Prahu budou do protisměrného pásu přejíždět přibližně v místech, kde se dálnice D5 kříží s původní výpadovkou z Ejpovic do Rokycan na 61. kilometru. Zpátky se doprava bude vracet do svého pásu až na úrovni čerpací stanice s odpočívkou a motelu u Rokycan. „Odpočívka Rokycany bude uzavřena v průběhu obou etap,“ upřesnil Studecký.

Vítěz výběrového řízení, společnost Berger Bohemia, bude v uzavřeném úseku kompletně opravovat dálniční těleso.

Podle zadávací dokumentace zbrousí a položí nové vrstvy v celém opravovaném úseku včetně mimoúrovňové křižovatky na 62. kilometru dálnice D5 Rokycany, někde stavbaři zasáhnou i do spodních vrstev.

Vymění svodidla na přejezdu přes střední dělicí pás, opraví kanalizaci i oplocení kolem dálnice. Stavební firma zakázku vysoutěžila za 64 milionů korun bez DPH.

Takto rozsáhlá oprava celého úseku dálnice D5 znamená, že dělníci opraví i nepříjemný pokles vozovky na přechodu mezi tělesem dálničního náspu a 562 metrů dlouhým mostem přes železniční koridor a údolí řeky Klabavy ještě před sjezdem na Rokycany.

V rozkopaném úseku budou uzavřené i sjezdy a nájezdy. V tomto případě se musejí šoféři připravit na to, že s největší pravděpodobností nesjedou při cestě od Plzně z dálnice přímo na Rokycany a v opačném směru nenajedou na 62. kilometru na dálnici ve směru na Prahu.

Pro motoristy to bude znamenat, že při cestě po dálnici D5 od hranic s Německem budou sjíždět na 67. kilometru u Ejpovic nebo na 50. kilometru u Mýta, a do Rokycan přijedou po bývalé hlavní silnici z Plzně do Prahy. Stejné nájezdy budou využívat i řidiči, kteří z Rokycan pojedou směrem na Prahu.

Rokycanský místostarosta Tomáš Rada řekl, že o připravované opravě dálnice zatím nemá informace. „Pokud si dobře pamatuji, oprava se měla uskutečnit už v loňském roce, ale pak se odkládala. Komunikace z Rokycan na Ejpovice i Mýto je bývalou silnicí první třídy, pro řidiče by objížďka neměla být velkou komplikací. Navíc mezi Rokycany a odbočkou na Klabavu stavbaři nyní opravili její povrch, až mě překvapilo, jak pěkně,“ sdělil Rada.

V těchto dnech skončila velká oprava šestikilometrového úseku dálnice D5 mezi Prahou a Rudnou, na dálničním obchvatu Plzně u Černic teď specializovaná firma opravuje uzávěry dálničního mostu přes údolí řeky Úslavy ve směru od Prahy na Rozvadov. Doprava je na mostě převedena do protisměru.

Už před začátkem prázdnin stavební firma Berger Bohemia dokončila obnovu povrchu dálnice na obchvatu Plzně mezi Lhotou a Sulkovem.

Nový povrch už má dálnice D5 i před hranicí s Německem, na jaře stavbaři opravili úsek mezi Svatou Kateřinou a bývalým hraničním přechodem. Na něm práce dál pokračují.

Na začátku června museli silničáři opravit vyboulenou část dálnice poblíž Nýřan. Zvednutí několika betonových desek až o deset centimetrů způsobila voda, která při přívalovém dešti zatekla pod povrch silnice.

Oprava vybouleného úseku D5 (5. června 2018)