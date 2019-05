Od jihu Pardubického kraje příprava D35 běží, na severu ale vázne

Takto má v budoucnu vést dálnice D35 kolem Vysokého Mýta.

Každý, kdo v současnosti projíždí krajem po silnici I/35, musí na své cestě počítat se zpožděním. Stávající dvoupruhová silnice se opravuje či upravuje v Holicích či v Litomyšli. Omezení na ní pocítí řidiči i u Cerekvice nad Loučnou či ve Vysokém Mýtě.

A právě tam se mělo opětovně projednávat územní řízení na stavbu dálničního úseku kolem města. Jenže po pár minutách vedoucí vysokomýtského stavebního odboru Luboš Karmín setkání ukončil. Na poslední chvíli totiž přišlo úředníkům oznámení, že účastníky měli informovat o schůzi osobně každého zvlášť, a nikoliv úřední veřejnou vyhláškou.

Jenže tento postup by po nově platné novele zákona mohl narazit, a tak úřad další projednání raději stopnul.

„Všem účastníkům musíme do vlastních rukou vše znovu doručit a vypsat nové veřejné projednání,“ řekl Karmín.

Na schůzi přitom měli mít majitelé poslední možnost vyjádřit se k trase dálnice kolem města. Ačkoliv bezmála šestikilometrový úsek mezi Mýtem a Džbánovem získal územní rozhodnutí již koncem loňského dubna, bylo proti vydání klíčového dokumentu podáno odvolání, a to zejména ze strany části obyvatel Knířova. Lidé z této městské části zpochybňovali výsledky hlukové studie. Proti rozhodnutí bylo podáno celkem devět odvolání.

„Napadené závazné stanovisko krajské hygienické stanice nechal Pardubický kraj, jako náš nadřízený orgán, přezkoumat ministerstvem zdravotnictví, které ale žádné chyby neshledalo. To samé v případě EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí), kde ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že je stanovisko v pořádku,“ popsal vývoj Karmín.

Místo kupních smluv přijde další pozvánka

Pokud by šlo vše podle prvotních plánů, mohli majitelé polí z okolí Mýta již dostávat do schránek nabídky na odkup svých pozemků. Místo toho mohou očekávat pozvánku na nové jednání. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chtělo mít „územko“ vydané do června. Už teď je jasné, že termín se protáhne minimálně o několik dalších měsíců.

Z technického pohledu přitom chystaná stavba nedoznala žádných úprav. „V projektu se nic nezměnilo,“ uvedla vedoucí úseku výstavby pardubické pobočky ŘSD Hana Jarolímová.

Je však téměř jisté, že i přes zamítnutí všech původních námitek nové rozhodnutí odpůrci stavby znovu napadnou. Ustoupit a stáhnout své stížnosti by prý byli ochotni jen v případě, že by došlo k rozšíření násypu tak, aby se mohly vybudovat protihlukové stěny.

S širším záborem zemědělské půdy, spojeným s vyšším množstvím zeminy a tím i cenou, však projektanti nepočítají. Hluková studie totiž prokázala, že hluk z provozu má být v místě pod limitem, a to dokonce nijak hraničně, ale značně.

Nové veřejné jednání se bude týkat také předchozího úseku od Ostrova k Mýtu. V blízkosti Ostrova přitom již běží stavba části D35 začínající u Opatovic nad Labem. Jenže zelenou v přípravě mají dále zatím jen úseky na opačném konci kraje.

Jako první prošla trasa mezi Janovem a Opatovcem. Koncem dubna pak nabylo právní moci vydané územní rozhodnutí i pro navazující úsek z Opatovce do Starého Města. Tato etapa na Svitavsku zahrnuje i budoucí nejdelší dálniční tunel u Dětřichova. Ačkoliv ŘSD počítá s jeho výstavbou až naposledy, je s ním v přípravě paradoxně takřka nejdále.

Poslední dva koncové úseky v kraji, které mají souhlas se svojí trasou, měří celkem 28,3 km. Brzy se navíc očekává vydání rozhodnutí i na propojení konce D35 se stávající I/35 u Starého Města.