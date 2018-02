Sjezd z dálnice D35 u Svitav by se budovat nemusel, překvapil projektant

Na možnost vypuštění křižovatky u Mikulče se přítomných plánovačů zeptal David Švec bydlící v nedalekém Javorníku.

Podle jeho názoru se po dostavbě obchvatu Svitav na silnici I/43 přemístí většina dopravy, která nyní při cestě na Brno sjíždí z I/35 právě přes Mikuleč a Javorník na Svitavy a vyhýbá se tak průjezdu přes městskou část Lačnov. Po zvažovaném zákazu vjezdu kamionů by pak byly úpravy silnice II. třídy včetně jejího napojení na D35 nadbytečné.

„Žádná kamionová doprava by tam pak nesjížděla. Je tedy nutné dělat tak monstrózní stavbu, kdyby se mohli řidiči osobních aut napojit na D35 v Janově?“ tázal se Švec, který je jinak krajským zastupitelem.

Podle projektantů bylo umístění křižovatky schválené už při procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

„Pro nás je závazné stanovisko EIA taková neměnná bible, na kterou nemůžeme sáhnout. Vypuštění křižovatky by mohlo znamenat, že by se proces musel opakovat. Přesunutí dopravy jinam by negativně ovlivnilo vytížení ostatních komunikací,“ uvedl Jan Zapletal z firmy Pragoprojekt, která má trasování celého téměř dvanáctikilometrového úseku na starost.

Jeho slova však upravil další z projektantů, podle něhož se stavba sjezdu a nájezdu v tomto místě nezamlouvá i policii. „Dle jejího stanoviska považuje policie tuto křižovatku za nadbytečnou. Existují úvahy, že se stavět nebude. Stane se tak ale, až bude vybudován obchvat na I/43. Ten teď ovšem nestojí, a proto je křižovatka v plánech stavby stále zahrnuta,“ uvedl Karel Dusbaba z firmy Valbek.

Zároveň dodal, že vyškrtnutí křižovatky by bylo komplikované a znamenalo by mimo jiné nutnost změny Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.