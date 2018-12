Sjezd z D35 u Pardubic nabral skluz, kraj se pustil do příprav se zpožděním

V ideálním případě v roce 2022 budou moci kamiony mířící do Foxconnu sjíždět z dálnice D35 na nový obchvat Dašic. Odtud by měly zajet přímo do průmyslové zóny v Černé za Bory.

Jenže hrozí nebezpečí, že těžké vozy budou muset pokračovat po staré silnici lesem přes Zminný. Zatímco na dálnici pomalu míří bagry, o trase obchvatu Zminného se stále diskutuje. Kraj tvrdí, že silnici postaví včas.



Nedávno Pardubický kraj vydal tiskovou zprávu o tom, jak se radní snaží vyřešit problémy se stavbou dálničního přivaděče u obce Zminný. Z textu se zdálo, že hlavním problémem jsou výhrady vlastníků pozemků k trase. Jenže potíž je jinde. Pardubický kraj se pustil do příprav stavby se zpožděním.

Trasa není dodnes obsažena v zásadách územního rozvoje, což je krajský územní plán. Změnit ho není snadné a nejde to udělat přes noc. Bez toho ale nemůže být o obchvatu ani řeč.

„Na aktualizaci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje pracují projektanti. V polovině roku 2019 by měl být odevzdán návrh aktualizace k zahájení veřejného projednání,“ uvedl mluvčí kraje Petr Šilar.

Kraj podle náměstka hejtmana pro dopravu Michala Kortyše mohl rozjet přípravy stavby obchvatu obce Zminný až v okamžiku, kdy stát slíbil, že na ni dá peníze. Teď musí spěchat.

Vláda na přivaděče slíbila 2,7 miliardy

„Je potřeba rychle zapracovat na výstavbě přivaděče, abychom s dálnicí neskončili právě v Dašicích a ve Zminném. Studii budeme projednávat ještě na veřejném zasedání hned, jak bude dopracována, dle připomínek,“ řekl Kortyš.

S penězi problém není. Kvůli prosazení stavby dálnice D35 vláda slíbila Pardubickému kraji 2,7 miliardy korun na stavby přivaděčů. Obchvat Zminného postaví Správa a údržba silnic Pardubického kraje. I když přímé napojení Pardubic na obchvat Dašic a tedy i D35 vypadá na mapě samozřejmě, nebyl obchvat Zminného ani v územním plánu Pardubic. Dalším problémem je, že vlastníci pozemků v okolí nové silnice mají k trase výhrady. Postavily se za ně i Dašice, pod něž Zminný spadá.

„Jako město jsme to připomínkovali. Je zapotřebí, aby majitelé byli co nejméně omezeni a aby měli zaručeno, že vzniknou sjezdy na jejich pozemky,“ uvedl starosta Dašic Petr Zikmund.

Dodnes není jasná trasa silnice, debatovat se o ní bude dál v lednu. Kraj čeká ještě schvalování zásad územního rozvoje, musí získat stavební povolení, vykoupit pozemky a vysoutěžit dodavatele, vše ale prý stihne. Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec je optimistou.

„Zatím nevidím žádnou výraznější překážku. Zásadní nesoulad byl s územním plánem Pardubice a tam se to ve změnách, které se prováděly, už narovnalo,“ uvedl.