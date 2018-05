Dálnice odnikud nikam? Musí být celá, říká kraj

V Pardubickém kraji už stojí v Opatovicích jedna dálniční křižovatka, jejíž třetí patro za 1,3 miliardy korun ústí už tři roky jen do polí. Teď by mohla přibýt další rarita. Dálnice mezi Časy a Ostrovem, jejíž první čtyři kilometry by dost možná zůstaly ležet ladem. Soutěž na navazující 12,6 kilometru dlouhý úsek dálnice Opatovice - Časy totiž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil.



Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se snaží zvrátit rozhodnutí antimonopolního úřadu a pokud se mu to podaří, devět hubených kilometrů dálniční sítě v Pardubickém kraji se do roku 2022 rozšíří o dalších 27. Pokud ale státní firma neuspěje, uvnitř kraje vznikne patnáct kilometrů dálnice vedoucí tak trochu odnikud nikam.

Úsek za Časy dále k Ostrovu nemá v plánech provizorní napojení. Funkční sjezdy a nájezdy jsou totiž součástí předešlého úseku z Opatovic do Časů. Na začátek dálnice by se tedy řidiči nejspíše neměli jak dostat. Nejbližší nájezd by byl na mimoúrovňové křižovatce v Dašicích. Bez využití mezi poli by tak zůstaly zhruba čtyři kilometry nové čtyřpruhové komunikace.

„Odmítám se vůbec zabývat myšlenkou, že by dálnice nebyla postavena jako souvislý celek. Takovou variantu nepřipouštím,“ uvedl radní kraje odpovědný za dopravu Michal Kortyš. Ten je přesvědčen, že ŘSD nakonec uspěje.

„Úsek je možné zprovoznit i samostatně. V současné době je ovšem stále možná i varianta společného zprovoznění, kterou samozřejmě preferujeme,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký. Pokud by to tak nedopadlo, tranzitní doprava by nemířila z D11 dál přes křižovatku v Opatovicích po nové D35 na východ, ale kamiony by se pravděpodobně snažily probít na novou silnici přes Pardubice a Dašice, aby pak dál pokračovaly po silnici I/35 přes Vysoké Mýto na Mohelnici.

Dašice se dálnice nebojí, věří, že budou mít včas obchvat

Dašice se však takového scénáře nebojí. Pardubický kraj totiž již hodně pokročil v přípravě budování obchvatu města, které slíbil zaplatit stát. „Letos bychom měli mít stavební povolení, tudíž bychom mohli příští rok zahájit realizaci,“ uvedl vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Ladislav Umbraun.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje plánuje vybudovat i obchvat dašické části Zminný, ale tam se zdá, že bude mít problém vykoupit potřebné pozemky. „Obchvat Dašic by měl být včas, takže se města otevření dálnice nedotkne. Problém by mohl být v místní části Zminný,“ uvedl starosta Dašic Petr Zikmund.

Dálnice by mohla fungovat z Dašic do obce Ostrov, kde za obcí vznikne provizorní napojení na silnici I/17 vedoucí od Chrudimi do Zámrsku, kde se napojuje na silnici I/35. Například poslanec ANO Martin Kolovratník ale věří, že by vznikl u Časů provizorní sjezd a řidičům by sloužil celý úsek.

„Já věřím, že nakonec nebude ležet ladem nic a i tento úsek dálnice pomůže dopravě v kraji. Naštěstí jsou jednotlivé části dálnice plánovány tak, že mohou vzniknout a sloužit nezávisle na sobě,“ uvedl Kolovratník.

Pokud bude stavba dálnice z Časů do Ostrova v nejbližších týdnech zahájena, stane se tak na objektech, na které získali silničáři během loňského srpna pravomocné stavební povolení. A těch není mnoho. Na úseku z Časů do Ostrova to jsou pouze čtyři mosty z celkových dvaceti.

„Jedná se o novostavbu čtyř nových mostů v trase připravované dálnice D35, které je nutné postavit v časovém předstihu před hlavní trasou,“ stálo ve stavebním povolení vydaném ministerstvem dopravy. Stavební povolení na celý úsek ŘSD stále nemá.