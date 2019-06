Otvírá se úsek D3 do Ševětína. Až do Rakouska pojedou řidiči v roce 2024

Na jednom místě kontrolovali, zda jsou dobře upevněná svodidla, jinde zase s křovinořezem sekali trávu za krajnicí. Rozpálený asfalt už čekal na ostrý provoz.

Na dálnici D3 mezi Bošilcem a Ševětínem na Českobudějovicku ladili v posledních dnech už jen detaily a dnes odpoledne ji kolem 16. hodiny otevřou pro řidiče.

V Jihočeském kraji tak přibude dalších osm kilometrů. Výstavba trvala přes tři roky. Na starost ji mělo sdružení firem MTS, Swietelsky a Doprastav, které novou část vybudovalo za 1,25 miliardy korun bez DPH. Součástí jsou čtyři malé mosty přímo na dálnici a další čtyři mimo ni, jeden podchod pro pěší a více než tři kilometry protihlukových stěn.

Z celkové plánované délky D3, která je 172 kilometrů, je tak nyní v provozu 59 kilometrů. Stále tedy pouze třetina. Téměř celá je v Jihočeském kraji, jen pár metrů ve Středočeském.

Nový úsek D3 z Bošilce do Ševětína nahrazuje silnici první třídy I/3, kterou postavili v letech 1973 až 1980 a pak se ještě v 80. letech dočkala modernizace. Ta bude samozřejmě sloužit i nadále. Zajímavostí například je, že při stavbě dálnice muselo ustoupit fotbalové hřiště v Neplachově.

Naplno se pracuje také na navazujícím úseku z Ševětína k Borku. Pokud nenastanou nějaké komplikace, bude těchto 11 kilometrů v provozu na začátku roku 2020, nejpozději na jaře. Pak bude provoz z krajského města do Tábora celý po D3.

Rozestavěné jsou i dva úseky, které budou tvořit obchvat Budějovic. Jsou to Úsilné - Hodějovice a Hodějovice - Třebonín. Jezdit se po nich bude od podzimu roku 2022.

Nový šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Pavol Kováčik minulý týden navštívil Jihočeský kraj, kde po jednání se zástupci Spolku pro výstavbu dálnice D3 a D4 upřesnil, jak pokračuje příprava dalších částí D3. Z Třebonína do Kaplice-nádraží chce stát začít stavět na jaře roku 2021. Odhady nákladů ŘSD vyčíslilo na 2,5 miliardy korun bez daně. Za ně se má postavit úsek dlouhý 8,5 kilometru.

„Můžeme očekávat, že náklady vzhledem k enormnímu meziročnímu růstu nákladů budou spíš vyšší,“ zmínil Kováčik. Ředitelství v současné době na část Třebonín - Kaplice zpracovává dokumentaci pro stavební povolení a stavební řízení chce zahájit do konce roku. Pokud dokončí všechny výkupy. Ještě také neskončil proces posuzování vlivů na životní prostředí EIA.

Jihočeská část D3 by měla být hotová až k hranicím s Rakouskem do roku 2024. Vzhledem k tomu, že se však všechny termíny pravidelně odsouvají, měli by to brát motoristé pouze jako orientační harmonogram. „Klíčové bude posouzení EIA z rakouské strany,“ sdělil Luděk Sosna, ředitel odboru strategie ministerstva dopravy.

Obchvat Budějovic už měl být podle dřívějších plánů hotový a v provozu. Některé jihočeské úseky v minulosti zdržela o více než rok odvolání neúspěšných firem proti výsledkům tendrů. Soutěžemi se pak opakovaně zabýval antimonopolní úřad.

Středočeský úsek v nedohlednu

Velmi složitá je dlouhodobě situace kolem středočeské části D3 od Mezna k Praze. Ta by se měla budovat přibližně do roku 2032, je to ovšem jen hrubý odhad. Začít se tam podle nedávných vyjádření mělo v roce 2024. Jenže ani to už brzy nebude muset platit.

Nového ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (ANO) se ptal před několika dny na aktuální stav příprav středočeské části dálnice jihočeský poslanec František Vácha. „Odpověď, kterou jsem dostal, mě rozhodně moc nepotěšila. Zdá se, že bude nutné pro některé úseky opakovat proces EIA, což může znamenat další průtahy,“ reagoval Vácha.

Kremlík v dopise napsal, že ministerstvo životního prostředí bude pro dílčí části trasy novou EIA požadovat. Důvodem jsou změny, které se udělaly v dokumentaci pro územní řízení. Ministr upozorňuje i na další možné komplikace.

„Lze předpokládat, že termín zahájení v roce 2024 je třeba brát jako nejdříve možný v případě bezproblémového průběhu všech přípravných kroků,“ napsal Vladimír Kremlík. Bezproblémový průběh je však v podstatě nereálný s ohledem na dosavadní praxi a realitu.

„Když jedu z Budějovic do Prahy, jezdím po D3 kolem Tábora a dál. Ale v opačném směru volím trasu přes Písek. Třeba v pátek odpoledne se vůbec nemá cenu vydávat na Tábor. Kolem Benešova či Olbramovic je to totálně ucpané a tvoří se dlouhé kolony,“ popsal Vácha.