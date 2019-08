Další kilometry dálnice D3 budou u Budějovic v provozu do konce roku

12:44

Ředitelství silnic a dálnic uvede ještě do konce letošního roku do provozu další úsek dálnice D3. Tentokrát to bude úsek Ševětín - Borek na Českobudějovicku. Dohodlo se na tom se společností Eurovia CS, která je zhotovitelem této části. Dálnice tak povede z Českých Budějovic na hranice Jihočeského a Středočeského kraje.