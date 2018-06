Na dálnici D2 u Brna se střetla čtyři auta. Tvoří se dlouhá kolona

„Na druhém kilometru dálnice D2 směrem na Brno došlo před 14. hodinou ke střetu čtyř osobních vozidel. Při nehodě se zranilo několik lidí,“ řekla iDNES.cz krajská policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Všechny zraněné rozvezli záchranáři do nemocnic. „My jsme byli na místě, ošetřili jsme a postupně rozvezli do zdravotnických zařízení šest lehce zraněných,“ řekla iDNES.cz mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Mezi zraněnými byly tři děti, které sanitky převezly do dětské nemocnice na chirurgii. Jednalo se o dvě starší děti a jedno malé. Muže a ženu převezli záchranáři na chirurgii do Fakultní nemocnice u svaté Anny. Dalšího zraněného muže transportovali do Vojenské nemocnice Brno.

„Šlo o šest zraněných, takže z tohoto pohledu náročný zásah, ale všechna zranění byla lehká,“ doplnila Bothová.

Nyní je místo nehody průjezdné pravým jízdním pruhem se zvýšenou opatrností. „Předpokládáme, že přibližně hodinu budeme na místě nehodu dokumentovat a vyšetřovat,“ dodala policejní mluvčí Drahokoupilová.