Dopravní omezení na D1 na Vysočině během nedělní noci skončí

Stalo se tak mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem na 98. až 104. kilometru, a dále u Velkého Meziříčí na kilometrech 144 až 148.

„Měli bychom sklízení kuželů dokončit v průběhu dnešního dne, případně zítřejšího rána, kdy by měla být dálnice zcela průjezdná. V tuto chvíli je volná ve směru na Prahu. Na Brno se tak stane během noci, nejpozději však brzy ráno,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Radek Mátl.

Ten se s novináři sešel dnes odpoledne přímo na dálnici u Větrného Jeníkova. „Nacházíme se v úseku, který nám v zimě nadělal největší problémy. Jsem rád, že se podařilo stavební firmě dokončit práce do začátku zimy tak, abychom nekomplikovali cestu řidičů a aby byla dálnice přes zimu uvolněna pro vozy zimní údržby,“ dodal. Právě na Vysočině dělalo omezení provozu během zimy velké problémy a doprava zde často kolabovala.

Příští víkend skončí další omezení

Zbývající dopravní omezení na 27. kilometru u Hvězdonic by měla skončit o příštím víkendu. Opravy u Brna mají stavaři završit již do středy.

Všechny modernizované úseky podle Mátla prošly před otevřením technickými prohlídkami. „Veškeré parametry byly splněny, dálnice je bezpečná, je kvalitní,“ podotkl.

Pro řidiče tak bude minimálně po dobu tří měsíců, než začne nová stavební sezona, cestování po dálnici D1 příjemnější.

Příští rok se opraví sedm úseků

Zato v příštím roce se zapotí. Zatímco letos se modernizovalo na šesti úsecích dálnice o celkové délce 61 kilometrů, v příštím roce to bude sedm úseků o délce 71 kilometrů. Přidá se k tomu úsek u Ostrovačic na Brněnsku. „Měla by to být nejnáročnější stavební sezona celé modernizace. Je to finále,“ přiznává generální ředitel ŘSD. Oproti tomu v roce 2021 by se mělo pracovat už jenom na třech úsecích.