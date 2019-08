Stát řeší stovky námitek k D49, povolení chce vydat do konce roku vydat

9:22

Ministerstvo dopravy by mělo do konce letošního roku vydat stavební povolení pro dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Příprava se tak konečně dostane do fáze, na niž by mohla navázat samotná výstavba, která se už řadu let odkládá kvůli sporům s ekologickými spolky. Dá se tedy předpokládat, že se proti povolení odvolají, mohou také přistoupit k žalobám.