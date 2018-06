Silničáři dostali za předraženou studii o křečkovi zpátky přes milion

„Studie nebyla úplně bezcenná. Použili jsme ji u soudu, kde se bráníme kvůli křečkovi,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Součástí studie z roku 2014 nebyly návrhy na opatření či detailní rozpis skutečně odvedené práce. Lidé z Ekoteamu si počítali 800 korun za hodinu práce.

Za podání dvou žádostí na krajský úřad si firma naúčtovala skoro 400 tisíc. Šéf Ekoteamu Vladimír Ludvík odmítl už dříve studii komentovat.

Podle odborníků byla velmi předražená.

„V případě, že by ji prováděla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, stála by desítky tisíc korun,“ uvedla před časem vedoucí Správy CHKO Bílé Karpaty Jiřina Gaťáková.

Z tohoto vyjádření vyplývá, že i po reklamaci je studie stále příliš drahá. Rýdl to však odmítá.

„Máme vyřešenou reklamaci, což je, myslím si, pozitivní. Ten, kdo říká, že studie mohla stát několik desítek tisíc korun, tomu nerozumí nebo chce škodit,“ prohlásil Rýdl.

Soud před pár dny zamítl žalobu kvůli křečkům

Podle Gaťákové může podobný výzkum reálně zabrat zhruba dva až tři týdny. Ekoteam ale na analýze pracoval od července až do září. Na předraženou studii v roce 2015 upozornila MF DNES (viz též Jak přestěhovat křečka? Práce na pár stránek stála ŘSD dva miliony).

Silničáři se nejprve bránili, že postupovali správně, až časem začali měnit názor. Možná i v souvislosti s tím, že se o podivnou zakázku začalo zajímat ministerstvo dopravy.

Zakázku na křečka podepsala tehdejší pověřená ředitelka Ředitelství silnic a dálnic Soňa Křítková, která byla dočasně v čele státní firmy. Dříve byla jednou z nejbližších spolupracovnic Andreje Babiše v Agrofertu.

Kvůli výskytu křečka polního příprava dálnice D49 z Hulína do Fryštáku už několik let vázne. Soud ale před pár dny zamítl žalobu aktivistů, kteří napadli výjimku ministerstva životního prostředí, jež silničářům výstavbu povolilo (viz též Soud zamítl žalobu kvůli křečkovi, dálnici D49 brzdí ještě rak a čmelák).