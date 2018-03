Dálnici D35 přivedou silničáři k Mýtu, až bude hotový obchvat města

Pokud by výstavba jednotlivých úseků D35 postupovala od Ostrova dál na východ, byl by jako první na řadě úsek vedoucí před Vysoké Mýto.

Jenže čtyřpruhový tah před městem ústit nebude. Nebude tam stát do doby, než bude dokončen i téměř šestikilometrový dálniční obchvat vedoucí až ke Džbánovu. Ten je jedním ze šesti úseků plánovaných na budoucí trase dálnice D35 mezi Ostrovem a Starým Městem.

„V platné dokumentaci EIA je napsáno, že se budou přednostně stavět obchvaty obcí. Je tam dokonce daná podmínka, že úsek Ostrov - Vysoké Mýto nesmí skončit na mimoúrovňové křižovatce před Mýtem a dálnice by dále nepokračovala,“ uvedl projektant Martin Daniel na nedávném veřejném projednávání územního řízení.

Opačně ovšem nařízení neplatí, a proto mají obyvatelé z domů na okraji Mýta oprávněnou obavu, že pokud by stál v předstihu jen obchvat a nebyla hotová část před ním, zásadně by si pohoršili. Nedaleko od trojice domů totiž vznikne sjezd z D35, který se na současnou silnici připojí na nové okružní křižovatce. A právě ta by mohla způsobovat problémy. Dá se čekat, že před okny by lidé poté měli souvislou kolonu aut.

Lidé by jinak z domů nevyjeli ven

„Už teď je to neúnosné, pak už bychom ani nevyjeli ven. Fronta u kruháku by mohla stát až k Zámrsku,“ prohlásil muž, který bydlí na ulici Hradecká na výjezdu z Mýta směrem k Zámrsku. Další z projektantů ovšem nevyloučil, že v případě větších prodlev při stavbě jednotlivých úseků dálnice by křižovatka mohla mít jinou podobu.

„Když by se obchvat Mýta zprovoznil před tou předcházející stavbou a Ředitelství silnic a dálnic vědělo, že úsek Ostrov - Mýto nebude třeba do roka či dvou postavený, vypadala by křižovatka pravděpodobně jinak. Nebyla by asi ani okružní,“ prohlásil zástupce firmy Valbek Karel Dusbaba.

Od okružní křižovatky má vést plánovaný přivaděč směrem k Chocni a Žamberku. Stejně jako další přivaděče, tak i tento připravuje Pardubický kraj. Jeho zástupci sice prohlašují, že nové silnice chtějí postavit ve stejném čase jako D35, ovšem to se jeví jako nereálné.

Příprava přivaděče je teprve na začátku

„V současnosti se zpracovává záměr projektu, což je úplně první fáze. Státní fond dopravní infrastruktury k němu má navíc připomínky,“ podotkl Dusbaba. „Není šance, že by byl hotový najednou s dálnicí,“ doplnila ho vedoucí úseku výstavby z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Hana Jarolímová.

Nicméně společně hodlá ŘSD budovat oba zmíněné úseky D35. Byť ještě před pár lety vypadalo, že úsek za Ostrovem vznikne dříve, nyní má Mýto k obchvatu blíže. Silničáři totiž nabrali skluz kvůli přípravám tunelu Homole, který protne kopec u Vraclavi.

„Projektování tunelu trvalo déle. Je to poměrně složitý objekt,“ uvedla Jarolímová. Podle ní je zpoždění v řádu měsíců. „Hlavní časové rozdíly mohou nastat až v další fázi přípravy, kterou je dokumentace pro stavební povolení a při majetkoprávní přípravě,“ dodala Jarolímová.

Při výkupech pozemků, které by kolem Mýta mohly začít v příštím roce, už by silničářům měla pomoci takzvaná předběžná držba. Zákonný nástroj k urychlení přípravy klíčových dopravních staveb odsouhlasila v únoru vláda. A je pravděpodobné, že nové opatření proti problémovým majitelům parcel projde oběma komorami parlamentu v brzké době.

Právě rychlost při získávání potřebných pozemků bude pro začátek staveb klíčová. Na úseku kolem Mýta jich budou totiž stovky.

„Ve hře je kolem čtyř set vlastníků pozemků. Byli již osloveni, dostali výřezy z map a návrhy smluv. Asi 50 procent vlastníků se již vyjádřilo, že souhlasí, další polovina se nevyjádřila, což je u liniových staveb běžná věc,“ doplnil Daniel.