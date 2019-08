Stavba D35 zničí silnice v okolí, cena oprav se odhaduje na dvě miliardy

Obyvatelé území mezi Opatovicemi nad Labem, Chocní, Budislaví a Skutčí se musejí připravit na nápor těžkých nákladních vozů.

Stavba 27 kilometrů dálnice D35 mezi Opatovicemi a Ostrovem spolyká podle odhadů 2,8 milionů kubíků násypového materiálu.

Přeprava pro staveniště se má odehrávat na 316 kilometrech krajských silnic druhé a třetí třídy a dotkne se 95 měst a obcí. Řada silnic v této oblasti je přitom už nyní v bídném stavu.

Jednou z nejvíce postižených obcí bude Dolní Roveň, lidi v domech poskládaných v řadě kolem vozovky nečeká nic pěkného.

„Už to začíná a opravdu se toho velmi bojíme. Silnice prochází obcí v délce několika kilometrů, navíc intenzita dopravy je u nás už nyní vysoká, lidé budou trpět prašností a hlukem. Máme strach, aby nám vozy neponičily místní komunikace,“ řekla starostka Dolní Rovně Iva Vinařová.

Obec ležící v sousedství budoucí dálnice kromě toho čekají uzavírky, které místním lidem zkomplikují život. „Možné objízdné trasy pro nás představují neskutečný problém. A bohužel to nejsou objížďky na pár týdnů, ale na roky,“ řekla starostka.

Holice chtějí na chystaných schůzkách o objízdných trasách slyšet, jak to silnice vydrží.

„Budeme požadovat řádné vysvětlení objízdných tras a tras pro nákladní vozy stavby. Podle návrhů, které jsme obdrželi, vedou některé po komunikacích v majetku města i kraje, které jsou už nyní na hranici použitelnosti. Zesílenou dopravou se jejich stav samozřejmě zhorší,“ uvedl starosta Holic Ondřej Výborný.

Rušno a prašno bude dva roky

Nákladní vozy označené logem D35 by měly materiál pro stavbu převážet až do října 2021. Vyplývá to z materiálu krajského úřadu, který má MF DNES k dispozici.

Krajští silničáři odhadují, že na opravu stavbou zničených komunikací budou muset vydat přibližně dvě miliardy korun. „Budeme chtít od státu 1,4 miliardy korun. Dalších třicet procent nákladů uhradí kraj,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Dodal, že kraj ale musí státu zničení silnic doložit ze srovnání toho, jak vypadaly krajské silnice před stavbou a po ní. „Nyní se musí provést vstupní diagnostika, která je už z devadesáti procent hotová. Stát uhradí, co poškodil a co budeme schopni prokázat,“ řekl Miroslav Němec.

Většinu materiálu na stavbu dálnice by měly stavební firmy dovážet z území Pardubického kraje. Schůzky v Holicích a Sezemicích, na kterých by měli zástupci obcí, kraje, silničářů i stavbařů debatovat o objízdných trasách, se uskuteční na začátku září.

Stavební práce probíhají na dvou úsecích dálnice D35. V úseku Opatovice nad Labem a obcí Časy dělníci pracují v okolí Borku, Újezdu u Sezemic a Rokytna. Taktéž se započalo s budováním základů pilířů estakády přes Labe.

V úseku Časy - Ostrov se pracuje nedaleko Dašic, Dolní Rovně či u sjezdů na MÚK Ostrov. Také začaly práce na budování estakády přes železniční koridor u obce Uhersko.

Úsek z Opatovic do Časů buduje konsorcium firem Strabag (M-Silnice a SMP CZ). Úsek z Časů do Ostrova sdružení firem v čele se společností Eurovia.