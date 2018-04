Vzdor proti trase D35 u Litomyšle může přinést zdržení i zmar miliard

Starosta Strakova Jan Janypka vystoupil během jednání vícekrát, přičemž mimo jiné zpochybnil zpracované hlukové studie, které si silničáři vyžádali v předchozích fázích přípravy.

„Náš nezávislý člověk, který se na to zběžně podíval, řekl, že to není dobře udělané. Operujeme tady s čísly, o nichž nikdo nic pořádně nevíme. Ale netušíme, zda jsou v pořádku a jak odborně zpracovaná. Pořád se vracíme k tomu, že z naší strany převládá nedůvěra, že je to udělané pořádně,“ řekl Janypka.

Pásy zeleně dálnici zakryjí

Dříve padaly z úst odpůrců stížnosti také na vzhled, konkrétně na vysoké náspy, ovšem z předložené vizualizace bylo patrné, že až patnáct metrů široké nové pásy zeleně těleso dálnice dostatečně zakryjí. Z podrobných map šlo dále vyčíst, že trasa povede převážně v zářezu a nad povrchem vzniknou jen dva velmi krátké úseky.

Návrh trasy D35 v okolí Litomyšle.

„Škoda, že je vizualizace až nyní. Možná bychom předešli mnoha věcem,“ zmínil Janypka, který opakuje, že není proti dálnici jako takové, ale chce, aby vedla dál od obce.

„S tím, jak je to důležitá stavba, tak mám za to, že je práce na její přípravě špatně odvedená,“ podotkl starosta. Vadilo mu, že s alternativní trasou přišli silničáři pozdě. „Nám nezbývá proto nic jiného, než se bránit,“ dodal Janypka.

Viktor Nejedlý z Ateliéru projektování inženýrských staveb, který připravil návrh alternativní (takzvané jedničkové) varianty, podporuje trasu prosazovanou Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD).

Obě řešení mají podle něj své klady a zápory. Pokud by se pokračovalo v přípravě trasy prosazované odpůrci, byly by prý zmařené náklady ve výši přes tři miliardy. Navíc by se příprava vrátila o tři roky zpět. „Technicky je lepší současná varianta,“ řekl Nejedlý.

Podporu v dalších krocích přípravy získali loni silničáři jednak souhlasem litomyšlského zastupitelstva se stávající navrženou trasou a pak také doporučením centrální komise ministerstva dopravy.

Podle stavebního úřadu bylo podáno kolem dvaceti připomínek a námitek. „Nic nového se neobjevilo. Řeší se s nimi stále to samé a pořád se jim to snažíme vysvětlovat,“ uvedla Romana Šolcová z pardubické pobočky ŘSD.

Územní rozhodnutí by v optimálním případě mohlo být vydáno do konce prázdnin. Podle Šolcové jde příprava tří úseků z celkových šesti mezi Ostrovem a Starým Městem zhruba stejně rychle. Zbývající mají zpoždění v řádu několika měsíců.

„Spolu s úsekem Vysoké Mýto - Džbánov a Janov - Opatovec je úsek kolem Litomyšle v přípravě nejdále,“ dodala Šolcová.

Samotnou stavbu by silničáři rádi zahájili v roce 2021. Kritici ovšem avizují, že budou i nadále aktivně vystupovat proti nynější trase, třeba při výkupech pozemků.