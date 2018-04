CzechInvest by měl pomoci víc, říkají někteří starostové

Zatímco v roce 2014 šlo o 29 akcí za 853 milionů korun, které pomohly vytvořit více než čtyři tisíce pracovních míst, v loňském roce už to bylo jen jedenáct investic za 139 milionů korun s 1 035 pozicemi.

Vyplývá to ze seznamu udělených investičních pobídek zveřejněného agenturou CzechInvest (CI).

Podle mluvčí agentury Petry Menclové ale nejsou investiční pobídky jedinou prací CzechInvestu. „Ne všechny investice, které dojednáme, jsou podpořeny pobídkami. Těch firem tedy může být více. Celková čísla za rok 2017 teprve budeme zveřejňovat,“ řekla mluvčí.

Primátorka Havířova: Podpora se zatím nedostavila

Že by pomoc CI v regionu mohla být minimálně vyšší, si myslí i část starostů velkých měst. Podle některých z nich se přínos agentury v jejich městech příliš neprojevuje.

A jde hlavně o města, která patří k těm s nejvyšší nezaměstnaností nejen v kraji, ale v celé republice.

„Stát nám nepomáhá. Měl by si však uvědomit, že díky těžbě uhlí živil náš region jiné regiony v Česku včetně Prahy,“ řekl karvinský primátor Jan Wolf. „Teď bychom potřebovali pomoc my, abychom vytvořili občanům lepší podmínky pro život. Je to ale tak, že co si sami neuděláme, to nemáme.“

A obdobně vidí situaci i primátorka Havířova Jana Feberová. „S představiteli CzechInvestu jsem se sešla, ale podpora z jejich strany se zatím nedostavila,“ řekla.

Kladný přínos spolupráce zatím nezaznamenali například v Bohumíně nebo v Krnově.

V Ostravě si spolupráci pochvalují

Napůl ano a napůl ne říká spolupráci z CzechInvestem bruntálský starosta Petr Rys. „Všichni větší investoři v posledních letech přišli buďto po navázání kontaktu s městem, nebo některou ze stávajících firem. CzechInvest v těchto jednáních nehrál žádnou roli. Na druhou stranu věřím, že tato agentura nám bude dále nápomocna při zprostředkovávání přístupu k dotacím a úvěrům z fondů EU a rozpočtu.“

Zcela opačný pohled na věc mají například ostravský a frýdecko-místecký primátor nebo českotěšínský starosta.

„Z naší zkušenosti CzechInvest vždy reaguje na podněty a jednání probíhají na profesionální úrovni. Ochota pomoci, vstřícnost a úroveň jednání hraje důležitou roli,“ řekl za všechny ostravský Tomáš Macura.

„Negativní zkušenosti jsou často vnímány intenzivněji než ty pozitivní,“ reaguje na výtky ředitel ostravské kanceláře CzechInvestu Filip Chlebiš. „Ne všude samozřejmě jde vše tak, jak bychom si to společně přáli. Se zástupci měst a obcí se pravidelně setkáváme, a přestože sami nemůžeme dost dobře vyřešit úplně všechny problémy, se zmíněnými starosty se opět rád osobně potkám a promluvím s nimi o tom, co je tíží a jak bychom jim v tom mohli pomoci.“