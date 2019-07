Šachista si chtěl na památku vyfotit soupeře, partii okamžitě prohrál

Český šachista se zřejmě neseznámil s pravidly, která zakazují během partií používat mobilní telefony.

„Bylo mi ho líto, on opravdu asi nevěděl, že se to nesmí, ale pravidla hovoří v tomto případě jasně,“ komentoval situaci rozhodčí Josef Sýkora.

Hráč si chtěl svého soupeře i s pozicí vyfotit údajně na památku, přivolaný rozhodčí však partii okamžitě ukončil a provinilec prohrál.

Případ se stal během turnaje čtyřčlenných družstev, ale na konečné výsledky turnaje neměl žádný vliv, podle rozhodčího se hrálo o 84. až 85. místo.

„Byla to opravdu kuriózní situace, ale těch bývá i u šachů dost. Vzpomínám si, že za mnou v jednom z předešlých ročníků přišel hráč s tím, že byl o všechno okraden, ať okamžitě voláme policii, zablokujeme vchody a tak dále. Při čekání na policii ovšem někoho napadlo se ho zeptat, kde se mu to vlastně stalo. Pak se přišlo na to, že si onen údajně okradený jen spletl řadu, kde původně seděl,“ dodal Sýkora.

Zákaz používání elektronických zařízení v hracím prostoru byl nedávno přijat šachovou federací FIDE, protože se vyskytly případy, kdy mobilní telefony používali hráči k analýzám hraných partií nebo poradám se silnějšími hráči či trenéry.



Posledním případem je usvědčení 58letého velmistra s lotyšsko-českými kořeny Igora Rausise, který byl přistižen na toaletě na turnaji ve Štrasburku, jak analyzuje svoji partii pomocí chytrého telefonu. Rausis pod tíhou důkazů své pochybení přiznal a oznámil ukončení kariéry.