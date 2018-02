Krajští politici se pohádali kvůli milionové dotaci pro barokní koncerty

Když světoznámý sólista newyorské Metropolitní opery Adam Plachetka před týdnem nový cyklus koncertů vážné hudby Bacha na Mozarta zahajoval, tleskal mu téměř zaplněný sál kroměřížského Domu kultury. A přestože by koncertů mělo být dohromady 12, je dost možné, že ten první bude zároveň mezi posledními.

Cyklus vážné hudby prezentovaný na dobových nástrojích totiž v pondělí vyvolal mezi krajskými zastupiteli bouřlivé reakce. Nakonec neschválili poskytnutí 1,5 milionu korun souboru Czech Ensemble Baroque (CEB), který koncerty pořádá.

Výsledek hlasování je o to překvapivější, že tento bod před několika týdny bez problémů prošel kulturním výborem i krajskou radou, která má v zastupitelstvu koaliční většinu. Vedení Zlínského kraje také tuto akci už propagovalo ve svém měsíčníku a prezentovalo ji také v médiích jako hotovou záležitost.

„Překvapilo mne to a nerozumím tomu. Nemám pro to vysvětlení,“ reagoval radní Miroslav Kašný, který má kulturu ve své kompetenci a návrh předkládal.

Jasné totiž je, že kromě opozičních zastupitelů nepřesvědčil ani některé koaliční partnery. Což by mohlo ukazovat na možné rozpory v rámci celé koalice.

„Myslím si, že jde jen o odlišný názor na jednu věc. Jiný problém v koalici zatím nikdo neměl,“ ujistil hejtman Jiří Čunek.

Při hlasování se zdrželi i někteří koaliční zastupitelé

V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu potřebovala koalice minimálně 23 hlasů, aby návrh prosadila. Souhlas ale získala jen od 21 lidí. Proti byli především zástupci opozičního hnutí Svobodní a Soukromníci a někteří sociální demokraté.

Bouřlivé protesty měly různé důvody. Soukromníkům se nelíbilo, že jde o projekt, který z osmdesáti procent potřebuje podporu z veřejných zdrojů, a že peníze mohly být rozdělené mezi menší spolky. Samotný příspěvek kraje měl tvořit maximálně 65 procent nákladů.

„Odmítli jsme utratit jeden a půl milionu korun na podporu jednoho koncertního cyklu vážné hudby pro tisíc posluchačů,“ okomentoval výsledek hlasování Michal Dvouletý ze Soukromníků.

Svobodní zase vysvětlovali, že kraj by měl primárně dávat peníze na provoz, opravy a údržbu vlastních škol a silnic, a ne financovat zájmovou činnost.

„Může to být úžasná věc, ale nelíbí se mi, jak to kraj řeší. Poněkolikáté se stalo, že jsme na zastupitelstvu schvalovali něco, co už bylo slíbené, a pokud bychom rozhodli jinak, vznikla by škoda,“ vysvětlil předseda krajské Strany svobodných občanů Tomáš Pajonk.

Lidovecký zastupitel Josef Bazala naopak namítal, že jde o umělecky hodnotný projekt a že vážná hudba je základem hudební vzdělanosti.

Hlasování se ale zdrželi i někteří zastupitelé za hnutí ANO a Starosty a nezávislé, jejichž hlasy přispěly k tomu, že příspěvek neprošel.

Byl mezi nimi například místostarosta Holešova za hnutí ANO Radek Doležel. Právě v tomto městě pořádá CEB pravidelné letní školy barokní hudby pro studenty konzervatoří.

„Nemáme s touto společností příliš dobré zkušenosti. Studenti jsou hluční, negativně ovlivňují chod města a koncerty jsou málo navštěvované,“ prohlásil Doležel. „Takový hudební cyklus je pouze pro úzkou skupinu lidí,“ dodal.

Průměrně čekali 300 až 350 posluchačů

Zástupci ansámblu naopak tvrdí, že o letní barokní hudbu je mezi veřejností velký zájem. Stejně jako o cyklus Bacha na Mozarta, který úspěšně pořádají už pět let v sousedním Jihomoravském kraji.

„Jsme zaskočeni, ale nepovažujeme to za uzavřenou věc. Minimálně následující tři koncerty rušit nebudeme,“ ujistil zlínský rodák a dirigent souboru Roman Válek.

Koncerty barokní hudby byly naplánované až do konce roku a uskutečnit se mají ve zlínském evangelickém kostele, na zámku v Holešově, v uherskohradišťské Redutě nebo v bazilice na Svatém Hostýně.

Pořadatelé počítají s průměrnou návštěvností 300 až 350 posluchačů.