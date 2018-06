Cyrilometodějská stezka bude mít brzy vyznačených 300 kilometrů

„Stane se tak na základě dohody uzavřené s Klubem českých turistů,“ řekla mluvčí hejtmanství Adéla Kousalová.

Značená trasa povede z Pusteven v Beskydech na Svatý Hostýn a do Velehradu. Další bude směřovat z Vranova u Brna přes Křtiny na Blanensku a hradisko svatého Klimenta do Velehradu.

Značky se objeví také mezi Žítkovou, Luhačovicemi a Velehradem. Slovenská trasa by měla spojit Žítkovou se Skalkou nad Váhom a Trenčínem.

Turistická trasa má odpovídat standardu kulturních stezek

Mezinárodní projekt Evropské kulturní stezky svatého Cyrila a Metoděje (EKSCM) vznikl před pěti lety, kdy se připomínalo 1150. výročí jejich příchodu na Moravu (viz též Kraj chce protáhnout stezku svatého Cyrila a Metoděje až na Slovensko).

Jeho snahou je vybudovat turistickou trasu, která bude odpovídat standardu kulturních stezek podle kritérií Rady Evropy. Zapojují se do něj státy, kraje a obce, které jsou nějakým způsobem spojeny s odkazem soluňských bratrů.

Trasy jsou rozdělené na tři části, všechny končí na poutním Velehradě. Nejdelší vede z Pusteven, nejkratší naopak začíná v obci Žítková.

„Už v těchto dnech by turisté měli na trasách umisťovat první značky. Všechny trasy vedou po turistických stezkách, aby poutníci chodili přírodním terénem, lesem a kolem polí a nemuseli dlouhé kilometry šlapat po silnici,“ poznamenala Martina Janochová, ředitelka EKSCM.

Značení tras má být hotové do konce letošního roku. Ve stejném termínu by mohla být vyznačená i prodloužená cesta z Žítkové do Skalky nad Váhom.