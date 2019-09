Cyklosíť zhoustne, nové trasy se chystají kolem Zlína i u Kroměříže

Když si přivezou turisté na výlet do Zlínského kraje kola, mají jednu jistotu. Užijí si tu mnoho naježděných kilometrů v měnícím se prostředí.

„Výhodou je, že není potřeba se stále vracet do stejných výchozích bodů, ale mohu se přesunovat z místa na místo,“ pochvaloval si Jan Hanous.

Cyklistický nadšenec z Mostu jezdívá přes léto za příbuznými do Hulína. Letos přibalil kolo a projel obě zdejší největší cyklistické trasy – cyklostezku Bečva a trasu podél Baťova kanálu.

Po těchto nejvyhledávanějších cyklistických úsecích jezdí stovky tisíc lidí ročně. V příštích letech by k nim však mohly přibýt další atraktivní dálkové stezky.

Nejdále je trasa po jižním Valašsku, již pokrývá cyklostezka Bevlava (Bečva – Vlára – Váh). Úsek z Ústí u Vsetína směrem na státní hranici za Brumovem-Bylnicí má už hotové části. Aktuálně se pracuje na zkompletování úseku Ústí–Lužná. Celá zhruba padesátikilometrová cyklostezka by mohla být hotová do tří let.

„Je to nejdůležitější cyklistický projekt této doby, který mohutně podporuje stát i kraj,“ vyzdvihl krajský radní pro cestovní ruch Jan Pijáček.

Stezku ze Zlína do Vizovic brzdí nejistota kolem nemocnice

Počítá se ale i s tím, že v budoucnu by se tudy na Slovensko či Vsetínsko mohli dostávat i cyklisté z krajského Zlína. Ten aktuálně dokončuje páteřní cyklistickou infrastrukturu ve městě a usiluje o brzké napojení na Slušovice a Vizovice.

„V tomto směru je na území města klíčový především úsek podél krajské nemocnice. Dokud není jasno, zda se bude nemocnice stěhovat či nikoliv a jaké tedy budou dopravní nároky na tuto lokalitu, není hospodárné zde zahajovat stavbu,“ uvedl před časem Lukáš Fabián z tiskového oddělení zlínské radnice.

Přidání svých úseků mají v plánu i Vizovice a Slušovice. Postup však brzdí majetkoprávní vztahy i plánovaná dálnice D49, kterou bude muset cyklostezka překonat.

Podobný problém se řeší i na úseku Zlín– Fryšták. „Cyklonapojení na Zlín nás trápí. Deklarovali jsme, že po realizaci dálnice převezmeme současnou hlavní silnici do Zlína a budeme se o ni starat,“ vysvětlil starosta Fryštáku Lubomír Doležel.

Z této komunikace by v budoucnu měla zmizet frekventovaná doprava a bude tak vhodné vést tudy cyklistické napojení Fryštáku a Zlína.

„Bylo by to nejjednodušší řešení, jiné trasy kolem Fryštácké přehrady jsou velice kostrbaté a majetkoprávně složité,“ dodal Doležel.

Toho alespoň těší, že nachystaný je už úsek do Lukova. Ten povede ve směru od Fryštáku po pravé straně silnice a město bude žádat o stavební povolení. Tato část se v budoucnu začlení do atraktivní spojnice lukovského hradu a holešovského zámku.

„Idea je propojit tyto historické a rekreačně-kulturní lokality. Aktuálně jednáme s obcemi a zvažujeme trasování,“ nastínil fryštácký starosta.

Cyklisté z Fryštáku by se měli dostat do Přílep, odkud vede od loňska nová stezka do Holešova.

V Kroměříži chybí trasa do Olomouckého kraje

Rozšířit možnosti pro cyklovýlety chtějí také v Kroměříži, kde by rádi nasměrovali cyklisty do Olomouckého kraje.

„Podél Baťova kanálu sem přijíždějí lidé z jižní Moravy, ale nelíbí se jim, že nemohou pokračovat severním směrem,“ popsal starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Město by proto už příští rok rádo zahájilo práce na úseku, který dostane lidi z centra města směrem do Postoupek.

„Povedeme jej pod dálničním mostem. Z Postoupek už se dá navázat polními cestami a dojet například do Tovačova,“ zmínil Němec.

Stezku, která by měla sloužit jako vstupní trasa do Hostýnských vrchů, by chtěli příští rok postavit v Bystřici pod Hostýnem. Povede z centra parkem Zahájené do Chvalčova.

„Tam se počítá s cyklopointem, který nasměruje cyklisty na různé úseky cyklotras po Hostýnsku, možností je tu dost,“ sdělil bystřický starosta Zdeněk Pánek.