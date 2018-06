Kvůli drahé cyklostezce se u Jihlavy kácí stromy, obyvatelé protestují

„Žili jsme v domnění, že se nic kvůli nové cyklostezce kácet nebude, a najednou zmizely sedmdesát let staré stromy. Nelíbí se nám to, protože to byla zelená zábrana od drtičky betonu a kovošrotu za železnicí a dalších firem, které tam často dělají hluk nepřetržitě i o víkendech,“ říká pávovský starousedlík Jiří Janda.



Místní lidé zvažují, že sepíší proti kácení stromů petici. „Přemýšlíme o tom, já bych rozhodně petici podepsala,“ svěřila se další z místních Jarmila Jeřábková, která bydlí na okraji Starého Pávova, tedy poblíž místa, kde se kácelo.

„Stromy přece jenom odclonily hluk, teď tady budeme koukat na plechové barabizny a hromady šrotu. Takhle na cyklostezku bohužel doplatíme my místní,“ řekla Jeřábková.

„V součinnosti s hygienickou stanicí tady bojujeme proti hluku dlouhodobě, protože tu celkem běžně bývá hluk třeba i v neděli od šesti hodin ráno. Chceme, aby tady město postavilo protihlukovou stěnu,“ uvedl Janda.

Město se chtělo vyhnout přeložkám inženýrských sítí

Podle náměstka primátora Vratislava Výborného se při projednávání stavby hygienici nevyjádřili, že by v okolí hrozilo zvýšení hlučnosti nebo prašnosti. „Pokud se tam ale místním občanům nějak zhorší podmínky, lze to následně řešit - například tam udělat zelený pruh nebo živý plot,“ uvažuje Výborný.

Cyklostezka do průmyslové zóny Tři kilometry dlouhá trasa bude stát zhruba 60 milionů korun.

Začátek cyklostezky bude v ulici 5. května na Bedřichově. Cesta odtud pak povede mezi železnicí a dálničním přivaděčem do průmyslové zóny u Pávova.

Vyšší cena cyklostezky je zapříčiněna budováním tunelu, kterým cyklisté u točny podjedou přípojku k dálničnímu přivaděči.

Trasa nebude sloužit jen zaměstnancům firem. Využít ji budou moci i cyklisté, kteří si z města vyjedou k Pávovskému rybníku a do okolní přírody.



Podle něj bylo vedení cyklostezky směrem od centra města k průmyslové zóně s firmami jako Bosch Diesel nebo Automotive Lighting problematické. V určeném koridoru se totiž nacházelo dost inženýrských sítí.

„Byly tam problémy s vlastníky pozemků i s přeložkami sítí, vedou tam například plynovod a datové kabely. Náklady na přeložky by byly neúměrně drahé a s cyklostezkou by se muselo velice kličkovat. Ani takto to nebude přímá linka, ale projektanti se snažili najít nejlepší možnou trasu vzhledem k nákladům na výstavbu,“ poznamenal náměstek jihlavského primátora.

Do průmyslové zóny dojíždí denně na jízdním kole stovky zaměstnanců. Od centra Jihlavy do práce zatím jedou rušnými silnicemi, ať už po dálničním přivaděči, nebo po Pávovské ulici.



Cyklostezka vyjde na zhruba 60 milionů korun. Začne na okraji Bedřichova v ulici 5. května. Odtud povede přes pole nad fotbalovým hřištěm Na Točně a dál malým tunelem pod silnicí vedoucí od točny směrem k dálničnímu přivaděči.

Zakázku získala společnost Alpine Bau CZ z Valašského Meziříčí, dceřiná firma jihlavské společnosti PSJ. Město na akci dostane evropskou dotaci ve výši 85 procent. Dalších pět procent by mohl pokrýt příspěvek od státu. Cyklostezka by měla být hotová na konci května příštího roku.

O protihlukovou bariéru se postarají silničáři, ale až později

Podle Milana Brychty z krajské hygienické stanice mohl vykácený pruh lesa mít sice vliv na prašnost, ale hlučnost snižoval jen zanedbatelně.

„Desetimetrový pruh souvislé zeleně sníží hlučnost o jeden decibel čili to z hlediska hluku nemá význam. Jde tam spíš o optický pocit, že na zdroj hluku přes tu zeleň nevidíte,“ vysvětluje Brychta.

Během tří let by - ovšem bez souvislosti s nyní budovanou cyklostezkou - měla vzniknout mezi Starým Pávovem a dálničním přivaděčem asi kilometr dlouhá protihluková stěna.

„Nahradí i současnou kratičkou stěnu nedaleko stávajícího pávovského mostu přes přivaděč. Když to půjde hodně dobře, mohlo by se stavět v roce 2020, ale osobně si myslím, že to bude až v dalších letech,“ sdělila ředitelka krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová. Nová protihluková bariéra u Pávova by měla stát asi 40 milionů korun.