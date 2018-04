Pod průtahem Třebíčí vznikne tunel pro cyklisty, stavba omezí dopravu

„Od 30. dubna do 23. září bude dopravní omezení v Sucheniově ulici. Práce budou probíhat v několika etapách. Silnice bude vždy průjezdná jízdním pruhem o minimální šířce 2,75 metru pro každý směr jízdy,“ upozornila Irini Martakidisová, mluvčí třebíčské radnice.



Zúžení kvůli hloubení tunelu se začne týkat úseku mezi autobusovým nádražím a křižovatkou, kde se odbočuje pod železniční most směrem na Stařeč.

Podjezd je vyprojektovaný tak, že by se v něm měli vedle sebe pohodlně vejít dva cyklisté. Spojí ulice Vítězslava Nezvala a Doktora Antonína Hobzy. Vybuduje se v místech, kde kdysi býval přechod pro chodce. Vše bude stát okolo patnácti milionů korun, z toho je dotace přes 12 milionů od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Za rok po cyklostezce projelo 50 tisíc kol a prošlo 80 tisíc lidí

Tunel se nebude dělat způsobem, že by se razil pod silnicí. Vše je naplánováno tak, že se vytvoří po částech a postupně se odkryje kus silnice.

Zakázku dostala pardubická společnost M-Silnice. „Ten projekt už je relativně starý. Váže se ke vzniku mezinárodní cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs. Poměrně dlouho se ale čekalo, než byla úspěšná žádost o přidělení dotace,“ popsal Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy třebíčské radnice.



Dotaci pomohly údaje o sčítání cyklistů v Třebíči. Kupříkladu Poušovem projelo mezi létem roku 2016 a loňským zářím více než 51 tisíc lidí na kolech. K tomu se ještě musí přičíst 79 tisíc chodců, kteří prošli měřeným úsekem.

„Sčítač se nachází na cyklostezce za Polankou směrem k Poušovu. Rozlišuje cyklisty a pěší a také směr jízdy či chůze,“ vysvětlila Lucie Floriánová z odboru rozvoje a územního plánování třebíčské radnice.

Dopravních omezení je letos až příliš, stěžují si obyvatelé města

Po vybudování podjezdu odpadne tisícům cyklistů komplikované přecházení široké Sucheniovy ulice. V Třebíči ani neuvažovali o tom, že by vše vyřešili jiným způsobem. „Jiné varianty ani nebyly možné,“ doplnil Kratina.

I když se bude překopávat státní silnice první třídy, která patří Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), budování podjezdu je čistě městská akce.

Cyklostezka za desítky milionů korun z Jihlavy do rakouského Raabsu slouží cyklistům již osm let. Vede do Třebíče kolem řeky Jihlavy. Pak uhne na jih přes Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice a Jemnici až za rakouské hranice.



Někteří obyvatelé Třebíče si ale stěžují, že dopravních staveb a tím pádem i omezení je letos ve městě až příliš. A budování podjezdu vše ještě zhorší.

„Myšlenka pěkná, to je bez debat. Ale zase jsme u toho, jak se v Třebíči (ne)plánuje. Jako kdyby nestačila současná dopravní omezení. Jsem opravdu zvědav, jak to bude na průtahu vypadat,“ uvedl jeden z diskutujících na sociální síti.

Na nádraží přibudou boxy na kola, ve Sportovní cyklopruh

Stavbu jiných cyklostezek letos v Třebíči neplánují. Chystají však instalaci boxů na bezpečné uložení kol v prostorách vlakového nádraží. V těchto boxech budou podle Aleše Kratiny i elektrické zásuvky. Cyklisté mají ve městě zázemí i přímo na Karlově náměstí v Národním domě. Je tam pro ně úschovna kol, toalety i sprcha.

Vedení radnice chce v budoucnu vylepšit podmínky pro cyklisty také ve Sportovní ulici, což je výpadovka na Brno. Tam se nyní opravuje most přes řeku Jihlavu. Při jeho rekonstrukci už se počítá s cyklisty.

„Chceme tam zřídit stezku pro chodce s povoleným vjezdem kol. Cyklisté tam zatím oficiálně nemohou, přesto to již hodně využívají. Chodník bychom chtěli oddělit betonovými svodidly,“ plánuje Kratina.