Ženy spojil boj za Stvořidla. Cyklostezka by byla obrovský zásah, říkají

Pikantní na tom je, že ani jedna není ani ze Světlé, ani z Ledče, ani z žádné jiné vesnice poblíž Stvořidel. Zdeňka Zvěřinová je až ze Staré Boleslavi, Kateřina Machová ze Žďáru nad Sázavou.



„Že nejsem z Vysočiny, na tom nezáleží. Příroda patří všem,“ vysvětluje Zvěřinová. Na Stvořidla od dětství pravidelně jezdí, má tam chatu.

A častým návštěvníkem tam je i Kateřina Machová. „Sázava mi odmalička tekla za domem, mám k ní velký vztah,“ říká.

Podobně neobvykle se obě ženy daly dohromady.

„Jednoho dne jsem se na Stvořidlech náhodně ptala lidí, jaký mají názor na chystanou cyklostezku. Katka byla velmi vstřícná, taky se jí ta myšlenka nelíbila. Řekli jsme si, že by se s tím něco mělo dělat,“ směje se Zdeňka Zvěřinová.

Argument ochrany přírody se nedá přebít, věří Zvěřinová

Na počátku loňského podzimu založily facebookový profil Za Stvořidla a jejich divočinu. Dnes má téměř pět stovek fanoušků.

„Facebook je náš hlavní komunikační prostředek. Ale oslovujeme i různé organizace po telefonu, hledáme další spojence, zkoušeli jsme letáky,“ popisuje Katka Machová.

Před pár týdny slavily první větší úspěch. Přípravy na stavbu cyklostezky přírodní rezervací dostaly povážlivé trhliny. Podle závěrů biologického hodnocení je asfaltová cyklostezka, na níž trvá radnice ve Světlé, s přírodní rezervací neslučitelnou. Dokument je ale nezávazný.

„Mně ten závěr přijde rozumný. Pokud to hlavní má být ochrana přírody, o čemž mluví každý úřad, je to tak silný argument, že se podle mého nedá ničím přebít. Myslím, že argument, aby se lidé na inlinech dostali z jednoho města do druhého, v tomto srovnání neobstojí,“ konstatovala Zvěřinová.

Stavět by znamenalo odstranit kameny i vykácet stromy

Obě ženy tvrdí, že asfalt do přírody nepatří, a už vůbec ne do přírodní rezervace. Navíc se obávají samotného budování případné stezky.

„Vůbec si to neumíme představit. Jsou tam místa, kde se to nedá. Musely by se odstranit kameny, umožnit přístup technice, vykácet stromy. Znamenalo by to obrovské zásahy do přírody a do rázu krajiny,“ tvrdí Zvěřinová.

V podobném duchu napsaly v březnu i dopis hejtmanu Jiřímu Běhounkovi. Před pár dny jim přišla odpověď.

„Pan hejtman k nám byl vstřícný, neodbyl nás. Odpověď měla dvě stránky, což nás potěšilo. Bylo v ní shrnuto, že přírodní rezervace má určitá pravidla, že jsou Stvořidla cenné území a mají své jméno i tradici. Ale i to, že v koridoru kolem Sázavy je řada památek a jejich propojení nemusí být špatné,“ pravila Machová.

S aktivitou proti cyklostezce jsou ženy, jak samy říkají, teprve v počátku. „Hlavně jsme chtěli, aby byl slyšet i jiný názor, než ten oficiální z radnice ve Světlé. Ale pokud bude potřeba, jsme ochotni založit klasický spolek a jít do různých správních řízení,“ přiblížila Kateřina Machová. Zachování Stvořidel a jejich divočiny za to oběma stojí.