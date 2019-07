U Sázavy začala stavba drahé cyklostezky, lidi pobouřilo kácení stromů

Nový úsek cyklostezky se staví v úseku mezi kostelem svaté Kateřiny a mostem přes Sázavu u katastrálního úřadu. Asfaltová cesta povede po levém břehu za hotelem Slunce. Jedná se o dosud jediný chybějící úsek cyklostezky podél Sázavy v centru města.

„Díky nové cyklostezce podél levého břehu řeky Sázavy vznikne v zastavěném území města ucelená trasa pro pěší a cyklisty,“ vyzdvihla mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

Práce na stavbě začaly v minulém týdnu. A pro část veřejnosti ne zrovna šťastně. Dodavatelská firma začala kácením vzrostlých stromů. Proti tomu se okamžitě na sociálních sítích ohradily desítky lidí.

„To už fakt není možné,“ komentovala na Facebooku Dita Netolická. „To nemyslí vážně,“ zlobila se i Kateřina Appeltová. „Zeleně všude ubývá, tak proč ještě nepokácet zdravé stromy, že?“ přidala se Petra Vacková.

Útoky míří i na místostarostu, který má u stezky cykloobchod

Podobných příspěvků pod fotografiemi pokácených vzrostlých stromů jsou desítky. Mnozí diskutující jdou ještě dál. Objevují se hodně peprné výrazy i nadávky a výpady směrem k současnému vedení města.

Někteří stavbu cyklostezky třeba spojují s osobou místostarosty Zbyňka Stejskala (ODS). Ten byl před nástupem na radnici spolumajitelem obchodu s cyklistickými potřebami u kamenného mostu. Přímo kolem prodejny má stezka vést.

„Místostarosta potřebuje, aby mu ke krámu vedla cyklostezka, když prodává kola,“ tvrdí Josef Dočekal.

Stejskal ale nařčení odmítá. „Projekt vznikal dávno před tím, než jsem vůbec do komunální politiky vstoupil. Teprve nyní se podařilo nalézt finance a získat potřebné pozemky. Že zrovna u cyklostezky bude můj obchod, je trochu hloupá náhoda. S prodejnou ale cyklostezka nemá vůbec nic společného,“ uvedl Stejskal.

V plánu havlíčkobrodské radnice je vybudování této části cyklostezky už nejméně pět let. Podle Stejskalova kolegy místostarosty Libora Honzárka (TOP 09) je to poslední část, která propojí již hotové části cyklostezky.

Podél asfaltky nechá město zasadit osmadvacet jiných stromů

„Při cestě skrz město nebudou cyklisté muset složitě přejíždět na mosty. Za touto investicí si pevně stojíme,“ vzkázal Honzárek.

Podle Doležalové bylo kácení všech stromů povoleno rozhodnutím odboru životního prostředí městského úřadu už v roce 2017.

„Záměr výstavby, bohužel, nebylo možné realizovat jiným technickým řešením tak, aby stávající dřeviny zůstaly zachovány,“ vysvětlila.

Bez zeleně ale nová stezka nezůstane. Podél ní nechá město vysázet stromy nové.

„Na dotčených pozemcích vysadíme náhradní dřeviny, a to šestnáct dubů letních a dvanáct temnoplodců černoplodých,“ ujistil Beno Trávníček z odboru životního prostředí.

Za extrémní cenou je unikátní lávka pod kamenným mostem

Obyvatelé města se podivují i nad vysokou cenou stezky. Budování třísetmetrového úseku by mělo vyjít na 24 milionů korun. V průměru tak bude jeden metr cyklostezky stát 80 tisíc. Půjde o jednu z nejdražších cyklostezek široko daleko. Polovinu nákladů uhradí dotace.



„Součástí stavby budou dva mostní objekty, a to lávka podél řeky Sázavy pod mostem u svaté Kateřiny a most přes potok Žabinec. Vybudována bude také opěrná nábřežní zeď podél řeky a nebude chybět veřejné osvětlení. Cyklostezku doplní odpočívadlo a zahradní úpravy,“ popsal, co vše bude v ceně, vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Právě lávka pod kamenným mostem u kostela svaté Kateřiny stavbu prodraží nejvíce. „Na levé straně řeky, kudy cyklostezka povede, není žádný břeh, koryto začíná hned u pilíře mostu. Bylo třeba přijít na to, jak tudy stezku vést, aniž by narušila průtočný profil řeky a aniž by ji poškodila případná velká voda,“ popsal už dříve Honzárek.



Půjde o zajímavý architektonický prvek, tvrdí místostarosta

Projektanti řešení našli, je však nákladné a stavebně náročné. Pod krajním obloukem mostu protáhli stezku po lávce široké tři a čtvrt metru. Cyklisté by měli projíždět přibližně půl metru nad vodní hladinou a dva a půl metru pod kamennou mostní klenbou.

Speciální konstrukci by měly nést piloty zaražené pod konzolí do dna řeky mimo osu lávky tak, aby nebránily průtoku vody. Konzole by měla odolat případné velké vodě a neměla by při eventuálních povodních mostní oblouk ucpat.

„Bude to velice zajímavý architektonický prvek,“ domnívá se Libor Honzárek.

Výstavba cyklostezky by měla trvat nejméně do podzimu. Je možné, že ještě před zimou bude k dispozici veřejnosti. Vedení města ale s jejím otevřením počítá spíše až na jaře příštího roku.