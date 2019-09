Stavba diskutované cyklostezky u Sázavy stojí, dělníky překvapila skála

„Je to tak. Práce bohužel neběží podle plánu. Dojde tam ke zpoždění, které ovlivní termín dokončení celé cyklostezky,“ potvrdil havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).



Že je v místě stavby skála, se vědělo z průzkumů už předem. Že ale bude tak pevná, stavebníky překvapilo.

„Nepodařilo se ji prorazit piloty. Museli jsme nechat projekt přepracovat a použít jiný postup. Technologie na to jsme sehnali až v Polsku, firma je bude muset přivézt,“ přiblížil Honzárek.

Prorazit koryto Sázavy je nutné kvůli lávce, která nad hladinou řeky podjede kamenný silniční most u kostela svaté Kateřiny. Kovovou konzolu měly původně držet piloty zaražené hluboko v zemi.

Optimistická varianta padá, asfaltovat by se mělo až na jaře

Náhradní řešení bude postavené na stejném principu.

„Jen klasické piloty nahradí takzvané mikropiloty. Ty jsou tenčí, mají průměr jen asi patnáct centimetrů. Ty už by se mělo podařit zarazit. V celé České republice ale momentálně není volný stroj, který by to dokázal,“ dodal brodský místostarosta.

Celá anabáze bude mít podstatný vliv na termín dokončení stavby cyklostezky. Dnes je již jisté, že asfaltový povrch bude moci být položen až na jaře. Tudíž padá optimistická varianta, podle níž se mohli první cyklisté po stezce projet už na podzim.



„Na podzim už nestihneme všechny stavební úkony, na které je potřeba lepší počasí. Domluvíme se proto s firmou na prodloužení termínu dokončení díla,“ vzkázal Libor Honzárek.

Kritikům vadí cena, stezku spojují s podnikajícím místostarostou

Současné potíže na stavbě jen prohloubily kritiku ze strany některých odpůrců této cyklostezky. Ti se pozastavují především nad cenou 24 milionů za úsek dlouhý pouhých 300 metrů. V průměru tak vychází jeden metr stezky na osmdesát tisíc korun. A to právě kvůli speciální lávce pod kamenným mostem.

Kritici namítají, že nejde o stavbu pro všechny, ale jen pro hrstku cyklistů. Někteří spojují zahájení stavby s tím, že do pozice místostarosty města usedl Zbyněk Stejskal (ODS), který u nově budované stezky spoluvlastní obchod s cyklistickým vybavením. Stejskal ale nařčení opakovaně odmítá.

„Projekt vznikal dávno před tím, než jsem vůbec do komunální politiky vstoupil,“ uvedl.

Okruh po nábřeží z obou stran řeky je pro některé kritiky drahý luxus. „Raději bych u hotelu Slunce vybudoval náplavku pro všechny,“ nelíbí se záměr města například Karlu Stýblovi.

„Zamýšlí se někdo nad účelností vynaložených peněz na vyasfaltované cyklistické cesty? Vyasfaltovaný okruh patří na veřejná sportoviště. Chodníky by měly být dlážděné, cyklostezky šotolinové,“ dodává častý kritik brodské radnice.

Lidi rozčílilo kácení stromů na nábřeží i překopnutý plynovod

Mnoho lidí nadzvedlo už samotné zahájení výstavby stezky. Práce začaly v červenci tím, že firma vykácela několik vzrostlých stromů, které na nábřeží stály.

Město ke kácení mělo povolení už z roku 2017. „Záměr výstavby bohužel nebylo možné realizovat jiným technickým řešením tak, aby stávající dřeviny zůstaly zachovány,“ vysvětlovala před dvěma měsíci mluvčí městského úřadu Alena Doležalová. Město slibuje náhradní výsadbu.

Na konci srpna pak stavebníci naštvali ještě víc obyvatel města. Při výkopových pracích se jim podařilo překopnout jedno z hlavních plynových vedení ve městě. Stovky obyvatel byly bez dodávek plynu téměř celý den.



Přes všechny problémy vedení radnice mnohamilionovou investici opakovaně obhajuje.

„Tato cyklostezka je potřebná a dlouho plánovaná. Kolem hotelu Slunce je jediný úsek v zastavěné části města, kde cyklostezka podél řeky chybí. Lidé už nebudou muset na kolech přes kruhový objezd nebo po chodníku na kamenném mostě. Za investicí jednomyslně stojí celé vedení města, všechny odbory i výbory zastupitelstva,“ vzkázal Zbyněk Stejskal.

Stavba kontroverzní cyklostezky byla zahájena v červenci 2019: