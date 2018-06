Cyklostezka povede tunelem pod silnicí

V letošním roce by měly být zahájeny stavební práce související s dokončením cyklostezky do Waldsassenu po bývalé slapanské trati. Budovat se nyní začne nový mostní objekt, který zajistí mimoúrovňové křížení cyklostezky se silnicí z Hájů do Podhradu.



„Cyklostezka zde povede jedenáctimetrovým tunelem pod silnicí. Pracovat by se mělo začít v září, aby firma stihla do zimy tunelový tubus zasypat a přes zimu došlo k potřebnému slehnutí nasypané hmoty. Stavba pak bude dokončena na jaře,“ uvedl místostarosta Michal Pospíšil.

„Vybudování mostní konstrukce přijde téměř na 13 milionů korun. Následně se pak počítá s narovnáním silnice v okolí křížení. Vznikne zde nový, zhruba 150metrový úsek komunikace. Vybudování tunelu a narovnání komunikace by mělo celkově stát přes 20 milionů. Jde o velmi drahé řešení. Dopravní inspektorát však s ohledem na značnou nepřehlednost tohoto úseku jiné neumožnil. Dodělat pak bude zbývat poslední chybějící úsek cyklostezky od Hájů k novému tunelu,“ vysvětlil místostarosta Pospíšil.

První úsek cyklostezky po bývalé železniční trati ze Slapan k česko-německé hranici byl vybudován v rámci příprav první přeshraniční krajinné výstavy v roce 2006. O tři roky později byla pak díky evropské dotaci dobudována další tříkilometrová část ze Slapan ke křižovatce se silnicí z Hájů do Podhradu.