Problémy se spornou cyklostezkou u Jihlavy může vyřešit malá oklika

Úsek u řeky Jihlavy mezi Petrovicemi a Bradlem je řadu let důvodem vleklých sporů mezi majitelem pozemku Rostislavem Prokešem, cyklisty a místními chataři.

Vlastník části pozemku, přes který cyklostezka vede, nesouhlasí s tím, aby cestu využívali cyklisté, chodci a také chataři. A tak zde lidé velmi často narazí na to, že cyklostezka je zatarasená balvany, hromadou hlíny, pokácenými stromy nebo zákazovými značkami. Problém se dokonce již dostal k soudu.



Před nedávnem situaci ještě zkomplikovala kůrovcová kalamita. Vlastníci lesa kolem stezky musí zasažené stromy vytěžit, což jim zase znesnadňuje pohyb lidí, kteří nerespektují zákazové značky, jež se tam letos zjara objevily.

„Značky nikdo nerespektuje a nechci někoho zmrzačit. Mám jenom jedny nervy, než abych se s někým dohadoval,“ řekl před časem Prokeš.

Potřebu kácet v dané oblasti mají podle starosty Milana Pulicara i další vlastníci lesa včetně obce. „Ideální by bylo, kdyby se dala doprava na rok odvést mimo, aby se to tam mohlo vytěžit. Ale to není reálné,“ vysvětluje.

Velký Beranov je ochoten přeložku cyklostezky také zaplatit

Obec proto zkouší možnost, že by se problémový úsek cyklostezky obešel malou oklikou podél toku řeky Jihlavy a následně se opět napojil na původní trasu.

„Náš záměr je nyní na posouzení na odboru životního prostředí krajského úřadu. Jakmile budou všechna stanoviska kladná a počasí dovolí, chtěli bychom na tom začít pracovat. Chceme už konečně tento letitý problém nějakým způsobem vyřešit,“ poznamenal Pulicar s tím, že finanční náklady na vybudování této trasy by nesla obec. Zatím však nejsou vyčísleny.

Beranovský starosta nepředpokládá, že by se jednalo horentní sumy v řádu statisíců.



„Uvidíme, co nám odbor životního prostředí dovolí vybudovat. Ale odhadem by to měly být tisícové částky. Jednat by chtěl i s Dobrovolným svazkem obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs, zda by se dalo počítat s jejich finanční spoluúčastí,“ dodal Pulicar.

Jednat se má o úsek dlouhý 50 metrů, který by vedl kousek od břehu řeky Jihlavy na pozemku, který patří Povodí Moravy.

„Trasa by byla zpevněná uválcovaným štěrkem, na vrchní části by měla být jemnější prosívka opět uválcovaná tak, aby byla cesta sjízdná pro cyklisty i auta chatařů, kteří by se tak bez problémů dostali ke svým chatám,“ představil plán starosta Pulicar.

Povodí Moravy se takovému řešení bránit nebude

Povodí Moravy, jež vlastní pozemek, po kterém by trasa měla vést, nemá s tímto záměrem podle tiskového mluvčího Petra Chmelaře problém.

„Jsme v kontaktu s investorem. Proti tomuto záměru nemáme námitky. Je třeba jenom splnit podmínky plynoucí ze zákona. Například že nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v této lokalitě, při výstavbě nesmí být znečištěny povrchové a podzemní vody a také nesmí být ohrožena kvalita vody,“ konstatoval Chmelař s tím, že vést cyklostezku takto kolem toku řeky je běžné. „Snažíme se v tomto ohledu vyjít vstříc,“ dodal.

Vyřešit bude třeba majetkoprávní vztahy s Povodím Moravy. Ať již by se jednalo o odkup pozemku, nebo vznik věcného břemena.

Příští rok na jaře to bude deset let, co byl tento úsek mezinárodní cyklostezky za 58 milionů slavnostně otevřen. S podporou EU byly tehdy přestavěny nesjízdné či obtížně dostupné úseky.

Majitel pozemku letos na jaře na cyklostezku navozil pokácené stromy: