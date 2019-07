Stavbu cyklostezky brzdí spor Jihlavy s firmou, jejíž pozemek potřebuje

Město by s firmou rádo vyměnilo svůj pozemek za její, přes který by pak poslední úsek cyklostezky vedl. Jinak by cyklostezka musela v tomto místě vést okrajem koryta řeky, protože po břehu to nejde. Hned na hraně kamenem vyloženého koryta řeky už je plot firmy.



Jednatel Plastikovu František Hintnaus ale vstřícný krok firmy podmiňuje tím, že město vyřeší spor o kanalizaci (o samotném sporu o kanalizaci zde).



„Naši právníci nyní říkají, abychom k této věci nevydávali vůbec žádné stanovisko, protože kdyby se měla rozběhnout další etapa výstavby cyklostezky, tak se zase neřeší kanalizace. Tím by byl náš subjekt omezen,“ prohlásil Hintnaus.

Zástupci Plastikovu tvrdí, že by firmu odstoupení části pozemku u řeky omezovalo v plánované výstavbě v areálu.

„Cyklostezku je tam třeba dořešit komplexně, je to složitý úsek. Já se tomu nebráním, ale nyní se to všechno tluče proti sobě. Nejsem v tomto směru vůbec optimista. Ať se vyřeší jedna věc a pak můžeme řešit další věc,“ podotkl Hintnaus.

Spor se vleče už třináct let, firma žádá milionové odškodné

Podle něj by jihlavští politici a úředníci měli nést za krach projektu rekonstrukce kanalizace odpovědnost bez ohledu na to, zda nyní jsou, nebo nejsou ve svých někdejších funkcích. „Od začátku příprav projektu se to celé vleče už třináct let,“ připomněl Hintnaus.

Soudní spor spojený s úhradou milionového odškodného pro Plastikov bude dál pokračovat, magistrát se však současně bude snažit s firmou dohodnout na výměně pozemků pro cyklostezku.

„Chci s panem Hintnausem jednat, protože čekání na vyřešení sporu o kanalizaci může trvat třeba tři roky. Pokud se nedohodneme, najdeme technické řešení cyklostezky, kdy nebudeme pana Hintnause potřebovat. Ale v tom případě to nebude dobrá ukázka spolupráce podnikajícího subjektu s vlastním městem,“ řekl náměstek jihlavské primátorky Petr Laštovička.

Alternativní řešení bez účasti Plastikovu by zřejmě znamenalo, že cyklostezka výrazně zasáhne do koryta řeky nebo jeho okraje - zřejmě by vedla přímo nad ním.



V létě se otevře trasa u Českého mlýna, k Boschi má zpoždění

„Rozsah a varianty směny pozemků s Plastikovem mají zásadní vliv na řešení úvodních 150 metrů budoucí trasy, kde zasahujeme do koryta řeky,“ konstatoval Laštovička. Pokud by se podařilo dohodu uzavřít, mohl by se podle něj poslední úsek „nábřežní“ cyklostezky začít budovat na podzim. Jenže to je velice optimistická vize.

Zatímco u Plastikovu se pravděpodobně ještě řadu měsíců nic nebude měnit, jedna pozitivní novinka v Jihlavě na cyklisty přece jenom přes léto čeká.

„Přes léto až do poloviny srpna bude úplně průjezdná část cyklostezky u Českého mlýna, která byla nyní uzavřená kvůli rekonstrukci silničního mostu na dálničním přivaděči. Ale na straně u Vodního ráje zůstane stále zavřená, protože tam je jednoduchá objízdná trasa,“ doplnil Laštovička.

Po stavební stránce už je v těchto dnech hotový podjezd cyklostezky mezi ulicí 5. května a areálem firmy Bosch Diesel v Jihlavě-Pávově. Tato cyklostezka jako celek však zatím dokončena nebyla - a není ani jasné, zda bude zprovozněna do konce léta.