Spor města a stavitele odložil dokončení cyklostezky v Chebu

Oba partneři se proto dohodli na ukončení smlouvy. Cheb nyní hledá firmu, která by rozpracované dílo dokončila. Pokud se mu to nepodaří, zvažuje, že cyklostezku dokončí prostřednictvím městské firmy Chetes. Vzhledem k tomu dojde i k posunutí termínu zprovoznění díla. S největší pravděpodobností začne trasa sloužit až koncem roku.

„My se v první řadě musíme s firmou vypořádat tak, jak je to mezi partnery obvyklé. Máme na to tři měsíce. Některé závazky uznáme. Například firmě zaplatíme stromy, které měly být podél trasy vysázeny a které už firma nakoupila. Použijeme je ale jinde, aby někde neležely a nezaschly. Reálně ale na cyklostezce ještě není ani polovina prací hotová a přitom už měla být téměř dokončená,“ vysvětlil zástupce chebského starosty Miroslav Plevný.

Podle jeho slov město nyní připraví novou zakázku na práce, které na cyklostezce ještě chybí, a následně vypíše nové výběrové řízení.

„Uvidíme, jestli se najde firma, která by měla volnou kapacitu. Pokud by se to nepodařilo, je možné, že se pokusíme cyklostezku dokončit vlastními silami prostřednictvím městské společnosti Chetes, není to nijak náročná akce. Povrch má být mlatový, takže nejsme závislí na asfaltové obalovně,“ načrtl další postup Plevný s tím, že snahou města bude otevřít stezku ještě letos.

Původní cena zakázky na stavbu cyklostezky byla přes pět milionů korun. Vítěz veřejné soutěže však za dílo nabídl částku 3,6 milionu. A to byl zřejmě kámen úrazu.

„Já osobně si myslím, že dodavatel s cenou přestřelil. Když to zjistil, žádal proplatit vícepráce. Jenže stavební dozor i naši odborníci byli proti, navíc město ze zákona nesmí navyšovat cenu zakázky nad určenou hranici, pokud k tomu nejsou skutečně závažné důvody. Jsem rád, že se nám podařilo smlouvu ukončit dohodou, že město nemuselo jít do soudního sporu, což by pro cyklostezku znamenalo další zdržení,“ dodal místostarosta Plevný.