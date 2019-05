Stát dá 60 milionů na stezku na Slovensko, hotovo má být do tří let

Je to mimořádně dobrá zpráva pro obce na jižním Valašsku, které by jinak stavbu, která vyjde na zhruba 100 milionů, samy nezvládly zaplatit.

„V tuto chvíli už jsme vypsali zakázku na zhotovitele. Pokud všechno půjde dobře a nikdo se nebude odvolávat, v průběhu prázdnin nebo v září by se mohlo začít stavět,“ potvrdil Josef Daněk, starosta Valašské Polanky a předseda Mikroregionu Hornolidečsko.

Zhruba devítikilometrová spojnice Ústí a Lužné povede v náročném terénu po západní straně silnice I/57 podél řeky Senice. Součástí bude několik mostů a lávek přes různé cesty a potoky.

„Stavba bude konstruovaná tak, aby po ní mohla v případě potřeby projet i těžká technika. Byla to podmínka Povodí Moravy, které to potřebuje kvůli údržbě toku řeky Senice,“ vysvětlil Daněk.

V Ústí u Vsetína cyklostezka překoná hlavní cestu, lávkou se přehoupne přes řeku Bečvu a naváže na sousední cyklostezku Bečva.

Cyklostezka Bevlava je mezinárodním projektem, který spojuje dva příhraniční kraje. Cílem je, aby se po ní lidé na kole bezpečně dostali ze Vsetína do Trenčína.

Odborníci na cestovní ruch si od ní slibují obrovský turistický potenciál.

„Jde momentálně o jednoznačně nejdůležitější cyklistickou stavbu v našem regionu,“ vyzdvihl krajský radní pro cestovní ruch Jan Pijáček s tím, že i kraj projekt finančně podporuje.

Aktuálně už je téměř hotová spojnice Valašských Klobouk a Brumova-Bylnice. Příští rok by pak mohl začít vznikat poslední větší chybějící úsek, který spojí Lužnou, Horní Lideč a Valašské Příkazy.

„Pokud vše půjde tak, jak bychom si přáli, do tří let by mohla být stezka hotová,“ dodal Daněk.